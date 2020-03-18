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Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşlar Büyükşehir’e emanet

İHA

Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşlar Büyükşehir’e emanet

Ordu’da 19 ilçede 65 yaş üstü bin 206 vatandaşın ev temizliğinden tadilatına, psikolojik desteğinden kuaför ihtiyacına kadar birçok alanda hizmet veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, son zamanda ülkede görülen korona virüsü dolayısı ile virüsün hedef kitlesi olan yaşlı vatandaşlar için tedbir alıyor.
Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde dezenfekte işlemleri yapıyor ve içerisinde birçok temizlik ürünün yer aldığı hijyen kolisini dağıtıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi böylelikle hedef kitle olan yaşlı vatandaşların virüsten korunmasını sağlıyor.

Yaşlılara hijyen paketi dağıtılıyor
İçerisinde birçok temizlik ürünün bulunduğu hijyen paketinin dağıtımının yapıldığını söyleyen Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Bekir Karakış, “Son zamanlarda ülkemizde etkisini gösteren korona virüsü neticesinde risk altında olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı ziyaret ederek içerisinde birçok temizlik ürününün bulunduğu hijyen paketinin dağıtımını yapıyor ve evlerinde dezenfekte işlemi de gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyeti çok fazla. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman büyüklerimizin yanında olacağız” dedi.

Evlerde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor
Çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “İlimizde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda yaşamaları için evlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca onlara hijyen kolisi de dağıtarak temizliklerini daha rahat yapmalarını sağlıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bu konudaki hassasiyetle çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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