TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kozanspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup erteleme maçında Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Adana temsilcisi Kozanspor’u 21 mağlup etti.
Stat: Fatsa ilçe
Hakemler: Barkın Kara xx, Mert Baykal xx, Ozan Burak Akduman xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xxx, Rıdvan Sönmez xx, Rıdvan Sağlam xx, Hacı Şükrü xxx (Sergen dk. 90 ?), Yeldar xx (İsmail Can dk. 65 xx), Mehmet Seçme xx, Fatih Arat xx, Ahmet xx, Mehmet Berber xx, Muhammet Burak xx, Mükail xx (Zeki dk.75 x)
Kozanspor: Onur xx, Fatih x, Yaşar Kaan xx, Sinan x (Uğurcan dk. 46 x), Kadir xx, Uğurcan xx, İsa xx, Oğuzhan xx (Muhammet Ceylan dk. 70 xx), Bekir xx (Selçuk dk. 63), Tahir xx, Yusuf Akbulut xx
Goller: Fatih Arat (dk. 35), Hacı Şükrü Çiçek (dk. 72) (Fatsa Belediyespor), Muhammet Ceylan (Kozanspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Seçme, Rıdvan Sağlam (Fatsa Belediyespor),Oğuzhan, Kadir Mert, Sinan (Kozanspor)
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