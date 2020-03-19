Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı

DHA

Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı


Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle ve köy yolları kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santime ulaştı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde bazı mahallelerde su, elektrik ve telefon hatlarında arıza meydana geldi.
Karın aniden bastırdığı Gölköy ilçesinde, hayvanlarının yemi biten bazı besiciler, saman siparişi verdi. Adıyaman´dan Gölköy´e kamyonla saman getiren Ceylan Karakuş ise kar yüzünden yolda kaldı. Köylere ulaşamadığını belirten Karakuş, "Mart karının ne yapacağı belli olmuyor. Hayvanların yemleri bitmiş, bizden istediler. Kar var, köylere gidemedim. Traktörle geldiler, kamyondan samanı yükleyip, götürüyorlar. Köylere gidemeden zaten yol boyunca yarısını sattım, vatandaşların da işleri görülmüş oldu" dedi.
Evinin yanında 30 santim kar olan Kemal Korkmaz ise gece çok soğuk olduğunu belirterek, "Bu sene hava her zamankinden fazla sert geçiyor. Hava gayet güzeldi, bu şekilde kar beklemiyorduk. Gece ayaz yaptı, buzlanma oldu, buz sarkıtları var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN
2020-03-19 14:08:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melet’te temizlik sürüyor Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp: “DSİ ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışma ile yatağı temizlenen melet ırmağı, etrafına yapılacak mesire alanları ile halkın kullanımına açılacak”
YEREL HABERLER Melet’te temizlik sürüyor Ordu Büyükşehir Belediyesi ...
Fındık üreticisinin zirai don endişesi
YEREL HABERLER Fındık üreticisinin zirai don endişesi
(Görüntülü) Fındıkta zirai don endişesi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fındıkta zirai don endişesi
Fındıkta zirai don endişesi
YEREL HABERLER Fındıkta zirai don endişesi
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kozanspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kozanspor: 1
40 dakikalık teneffüsün 'fındıkları' Ordu’dan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı 40 dakikalık teneffüste öğrencilerin yemesi için 81 ile 81 okula fındık göndereceğini açıkladı
YEREL HABERLER 40 dakikalık teneffüsün 'fındıkları' Ordu’dan Ordu ...
Öğretmen ve öğrencilerin ‘Çanakkale’ klibi duygulandırdı
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilerin ‘Çanakkale’ klibi ...
Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşlar Büyükşehir’e emanet
YEREL HABERLER Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşlar Büyükşehir’e emanet
OTSO: “İş dünyası durdu” OTSO Başkanı Servet Şahin: “Korona virüsü salgını binlerce iş koluna darbe vurdu” “İşletmelere kredi ve sigorta desteği verilmelidir”
YEREL HABERLER OTSO: “İş dünyası durdu” OTSO Başkanı Servet ...
Ordu’da 18 su kuşu türü belirlendi
YEREL HABERLER Ordu’da 18 su kuşu türü belirlendi
Ordu'nun dereleri ıslah ediliyor Ordu’da muhtemel sel ve taşkınlara karşı derelerin ıslah edilmesi çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ordu'nun dereleri ıslah ediliyor Ordu’da muhtemel sel ...
Doğu Karadeniz’de ‘biyokaçakçılık’ uyarısı Ordu’nun 19 ilçesinde 82 okulda 10 bin 105 ortaokul öğrencisine biyokaçakçılığa karşı eğitimler verildi Bilim insanları, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal ortamındaki çiçek, bitki fauna ve floralarının tohum halinde yurt dışına kaçırılmasına dikkat çekti
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de ‘biyokaçakçılık’ uyarısı Ordu’nun ...
18 Mart Şehitler Günü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitler Günü
Kabadüz'de virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Kabadüz'de virüs tedbirleri
Sokak hayvanlarına özel ilgi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına özel ilgi
Irmağa yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Irmağa yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Hoynat Adası'nın cazibesi artıyor
YEREL HABERLER Hoynat Adası'nın cazibesi artıyor
Ordu’da kar kalınlığı 20 cm
YEREL HABERLER Ordu’da kar kalınlığı 20 cm
İnternetten tanıştığı genci öldürüp, evinin avlusuna gömmüş
YEREL HABERLER İnternetten tanıştığı genci öldürüp, evinin avlusuna ...
Otomobil ırmağa uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ırmağa uçtu: 1 ölü
İş yerinin 300 metrekarelik alanını müzeye çevirdi Babasının geçmişte kullandığı antika eşyalardan esinlenerek, 3 bin çeşit malzemenin bulunduğu müze oluşturdu
YEREL HABERLER İş yerinin 300 metrekarelik alanını müzeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X