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Psikologlar: “Evdeki zamanı çocuklarınız için fırsata çevirin”

İHA

Psikologlar, korona virüsü sebebiyle evde kalan ebeveynlere çocuklara zaman ayırması tavsiyesinde bulundu.

Psikologlar: “Evdeki zamanı çocuklarınız için fırsata çevirin”

Psikologlar, korona virüsü sebebiyle evde kalan ebeveynlere çocuklara zaman ayırması tavsiyesinde bulundu.
Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde evde çocuklarla birlikte geçirilen zamanı daha kaliteli hale getirip onların yaşadığı kaygıyı azaltabileceğimizi söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Funda Es, “Evdeyken sürekli olarak korona virüsle ilgili haberleri izlemeyin. Çocuğun elini yıkamasını oyunla canlandırma yaparak alışkanlık haline getirmesine yardımcı olabilirsiniz. Karşılıklı masallar, hikâyeler okuyun, birbirinize anlatın, daha sonra canlandırın” diyerek evde geçen bu belirsiz süreci psikolojik olarak daha verimli atlatmanın yollarını anlattı.

Evde müzik dinleyin, dans edin
“Çocuğunuzla evde kaliteli zaman geçirmek hem aranızdaki iletişimi güçlendirecek hem de yaşadığınız kaygının şiddetini azaltacaktır” diyen Uzm. Klink Psikolog Funda Es şu uyarılarda bulundu: “Müzik dinleyin, dans edin, çiçek dikin, bitki yetiştirin, çocuğun duygularıyla ilgili konuşun, hangi duygunun hangi yüz ifadesi olduğunu canlandırın. Birlikte yemekler yapın, sofra düzeninde veya ev işlerinde sorumluluklar verin. Birlikte oyuncaklarını yıkayın. Her gün spor, tarih, müzik ve farklı konularda yeni bir bilgi öğrenin. Enerjinizi atacak oyunlar oynayın. Çocuğunuzun koltukların veya minderlerin üstünde atlamasına müsaade edin. Bir halının üstüne oturun, sırayla gözlerinizi bağlayın, gözler bağlıyken çıkan sesin ne olduğunu tahmin etmeye çalışın. Zil, kaşık, tahta ses çıkaran farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Tüm aile üyeleriyle kulaktan kulağa oynayın. Çocuğunuzla birlikte mısır patlatın, eğlenceli filmler izleyin ve izlediğiniz filmler hakkında konuşun.”

Asılsız haberlerden uzak durun
Genel olarak belirsizliğin insanda kaygı ve korku duygularını meydana getirdiğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Funda Es, “Korona virüsü bizim yeni tanıştığımız bir hastalık tipi olmasıyla birlikte ne yapacağımızı, ne kadar süreceğini bilmemek doğal olarak bu duyguları daha yoğun yaşamamıza sebep olmaktadır. Öncelikle bu duyguları kabul etmemiz gerekir. Unutmayın ki kaygı olumsuz ve istenmeyen bir duygu değildir. Belirli düzeydeki kontrol edilebilir kaygı motive edicidir. Kaygıyı kabul ederek korona virüsüne yönelik kaygıyla başa çıkmayı öğrenmek, süreci rahat bir şekilde atlatmamıza yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.
İlk başta kişisel olarak yapmanız gerekenleri öğrenmenin önemli olduğuna işaret eden Klinik Psikolog Es, şöyle devam etti: “Bu bilgileri arkadaş ortamlarından değil, öğrenmeniz gereken doğru kaynaklardan öğrenin. Kıyafetler, temizlik, sosyal izolasyon bunlar virüs için alınan önlemlerdir. Bunları yapmak sizi kaygılandırmasın, tam tersi virüsten korunduğunuz için kaygınızı azaltan faktörler olsun. Bu arada sosyal medyada aslı olmayan haberlerden de uzak durmalıyız. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiler doğrultusunda hareket etmeliyiz. Etrafınızdaki insanlarla sadece güvenilir olduğundan emin olduğunuz bilgileri paylaşın. Doğruluğundan emin olmadığınız bilgileri paylaşmak sadece çevrenizdeki insanları daha endişeli bir hale getirmenize neden olacaktır. Özellikle anne babalar için bu durumu çocuklara doğrudan yansıtmamak da son derece önemlidir. Çünkü aile ne kadar panik halinde bu durumu yansıtırsa, çocuk da aynı şekilde tedirgin ve kaygılı olacaktır. Çocukların yaşına uygun açıklamaların yapılması doğru olacaktır. Korona virüs ile ilgili çocuklarla konuşmaktan kaçınmayın, kaçındıkça çocukların aklında daha fazla soru işareti olacaktır. Çocuklar anlayamadığı, tam olarak hakim olmadığı konularda zihinlerinde daha kötü bir senaryo oluşturabilirler. Bu yüzden son derece açık ve dürüst olun. Çocuklarınızın sorduğu soruları geçiştirmeyin, nasıl önlem almaları gerektiğini anlatın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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