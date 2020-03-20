Fındık destek ödemeleri başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fındık destek ödemeleri başlıyor

İHA

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen 'alan bazlı destek ödemelerinin' başladığını açıkladı.

Fındık destek ödemeleri başlıyor

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, fındık üreticilerine her yıl ödenen ‘alan bazlı destek ödemelerinin’ başladığını açıkladı.
Tomakin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 milyar liralık ekonomik destek paketi açıklamasından sonra fındık üreticilerine müjdeli haberi verdiğini belirterek, 2019 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 20 Mart Cuma günü itibariyle başladığını duyurdu.
Tomakin, “İlimiz genelinde 2019 üretim yılı için toplam 123 bin 416 üreticimize 280 milyon 605 bin lira fındık alan bazlı gelir destekleme ödemesi yapılacaktır. 2009 üretim yılından itibaren yapılmaya başlanan fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerinin şu an 11. ödemesi yapılacak olup, bu ödemeyle birlikte ilimiz fındık üreticilerine son 11 yılda ödenen destek miktarı yaklaşık 3 milyar lirayı bulmuş olacaktır” dedi.
Başkan Tomakin, “Üreticilerimize hayırlı olsun, paralarını iyi günlerde kullansınlar, milletçe geçirmekte olduğumuz zor günlerde bu paraların üreticilerimize önemli faydası olacağına inanıyorum. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsü nedeniyle önemli tedbirler alınmıştır. Tedbirlere mutlaka uyalım, vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin önündedir. Hiçbir şey, hiçbir para sağlığımızdan önemli değildir. Bankalarda izdiham yapmadan, birbirimizin hakkına riayet ederek, görevlilerin ikazına uyarak paralarımızın bankalardan alalım” uyarısında bulundu.
Tomakin, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanların ödemelerini 20 Mart 2020 Cuma günü itibariyle almaya başladığını, kimlik numarasının son hanesi 2 olanların 27 Mart 2020 Cuma, 4 olanların 3 Nisan 2020 Cuma günü, 6 ve 8 olanların ise 10 Nisan 2020 Cuma günü baka hesaplarından alabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu Ticaret Borsası'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür
YEREL HABERLER Ordu Ticaret Borsası'ndan sağlık çalışanlarına ...
Fatsa’da gıda işletmelerine 'korona virüsü' denetimleri
YEREL HABERLER Fatsa’da gıda işletmelerine 'korona virüsü' ...
Fatsa'da ev yangını
YEREL HABERLER Fatsa'da ev yangını
En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe 'koronavirüsten' böyle korunuyor
YEREL HABERLER En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe ...
(Görüntülü) En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe 'koronavirüsten' böyle korunuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe ...
(Görüntülü) Ordu'da kar, hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu'da kar, hayatı olumsuz etkiliyor
Psikologlar: “Evdeki zamanı çocuklarınız için fırsata çevirin”
YEREL HABERLER Psikologlar: “Evdeki zamanı çocuklarınız için fırsata ...
Ordu’da korona virüsü tedbirleri Toplu taşıma saatleri değiştirildi, tüm kaalizasyon rögarları kireçleniyor
YEREL HABERLER Ordu’da korona virüsü tedbirleri Toplu taşıma ...
Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı
YEREL HABERLER Ordu'da köy ve mahalle yolları, kardan kapandı
Melet’te temizlik sürüyor Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp: “DSİ ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışma ile yatağı temizlenen melet ırmağı, etrafına yapılacak mesire alanları ile halkın kullanımına açılacak”
YEREL HABERLER Melet’te temizlik sürüyor Ordu Büyükşehir Belediyesi ...
Fındık üreticisinin zirai don endişesi
YEREL HABERLER Fındık üreticisinin zirai don endişesi
(Görüntülü) Fındıkta zirai don endişesi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fındıkta zirai don endişesi
Fındıkta zirai don endişesi
YEREL HABERLER Fındıkta zirai don endişesi
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kozanspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kozanspor: 1
40 dakikalık teneffüsün 'fındıkları' Ordu’dan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı 40 dakikalık teneffüste öğrencilerin yemesi için 81 ile 81 okula fındık göndereceğini açıkladı
YEREL HABERLER 40 dakikalık teneffüsün 'fındıkları' Ordu’dan Ordu ...
Öğretmen ve öğrencilerin ‘Çanakkale’ klibi duygulandırdı
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilerin ‘Çanakkale’ klibi ...
Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşlar Büyükşehir’e emanet
YEREL HABERLER Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşlar Büyükşehir’e emanet
OTSO: “İş dünyası durdu” OTSO Başkanı Servet Şahin: “Korona virüsü salgını binlerce iş koluna darbe vurdu” “İşletmelere kredi ve sigorta desteği verilmelidir”
YEREL HABERLER OTSO: “İş dünyası durdu” OTSO Başkanı Servet ...
Ordu’da 18 su kuşu türü belirlendi
YEREL HABERLER Ordu’da 18 su kuşu türü belirlendi
Ordu'nun dereleri ıslah ediliyor Ordu’da muhtemel sel ve taşkınlara karşı derelerin ıslah edilmesi çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ordu'nun dereleri ıslah ediliyor Ordu’da muhtemel sel ...
Doğu Karadeniz’de ‘biyokaçakçılık’ uyarısı Ordu’nun 19 ilçesinde 82 okulda 10 bin 105 ortaokul öğrencisine biyokaçakçılığa karşı eğitimler verildi Bilim insanları, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal ortamındaki çiçek, bitki fauna ve floralarının tohum halinde yurt dışına kaçırılmasına dikkat çekti
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de ‘biyokaçakçılık’ uyarısı Ordu’nun ...
18 Mart Şehitler Günü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitler Günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X