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Ordu’da 335 bin fidan 450 bin ton karbon depoladı

İHA

Ordu'da ormancılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 335 bin fidan toprakla buluştu.

Ordu’da 335 bin fidan 450 bin ton karbon depoladı

Ordu’da ormancılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 335 bin fidan toprakla buluştu.
Tarım Orman Bakanlığı Ordu Orman İşletme Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 2 milyon dekar ormanlık alana sahip, yüzölçümünün yüzde 35'inin ormanlık alan vasfı taşıdığı Ordu’da orman fidanı dikim çalışmaları aralıksız sürüyor.
Orman varlığının yüzde 84'ü normal, yüzde 16'sı bozuk ormandan oluşan Ordu’da ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2019 yılında Ordu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 335 bin adet orman fidanı toprakla buluşturuldu.
Yetkililer, 335 bin fidan dikimiyle birlikte ormanlara 450 bin ton karbon birikimi sağlandığını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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