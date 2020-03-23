Ordu'da maske kampanyası

Ordu’da sivil toplum kuruluşları korona virüs salgınına karşı maske kampanyası başlattı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Ticaret Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası ortaklığında başlatılan kampanyada, sağlık çalışanları, onlarla yakın temas içinde çalışan yardımcı personeller ile hastalar tarafından kullanılmak üzere ‘maske’ tedariki kampanyası başlatıldı.

6 STK imzasıyla yapılan açıklamada, virüs odaklı salgınlarla mücadelenin en etkin yöntemlerinden birinin kişisel temizlik ve hijyen şartlarına riayet etmek ve zorunlu kalmadıkça evden dışarı çıkmamak olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu hususta farkındalık çalışmaları her platformda ve herkes tarafından etkin olarak yürütülmektedir. Çok şey yapılıyor ve dahasını da yapma kudretine sahibiz. Bu kabusu, birlikte, kader birliği yaparak, güç birliği yaparak yeneceğiz. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Ticaret Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası olarak; sağlık çalışanlarımız, onlarla yakın temas içinde çalışan yardımcı personeller ile hastalarımız tarafından kullanılmak üzere ‘Maske’ tedariki kampanyası başlatma kararı aldık. Tüm üyelerimizi, ilimizdeki büyük küçük tüm sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarını, belediyelerimizi kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Alacağınız her bir maske canla başla çabalayan sağlık çalışanlarımızın sağlıklı nefes almalarına katkı sağlayacaktır.”

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