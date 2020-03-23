Terastan düşen küçük kız öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Terastan düşen küçük kız öldü

DHA

Terastan düşen küçük kız öldü


Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde 3 katlı binanın terasından beton zemine düşen Irak uyruklu Aysha Omer Hamad (5), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçenin Hamidiye Mahallesi, Agaşi Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu kız çocuğu Aysha Omer Hamad, babasıyla birlikte, daha önce ailesince yıkanıp, kuruması için asılan halıları kontrol etmek için 3 katlı binanın terasına çıktı. Küçük çocuk, babasının halıları kontrolü sırasında aniden terastan boşluğa düştü. Beton zemine düşen çocuğu kanlar içinde fark eden Iraklı aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce ilk müdahalede bulunulup, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2020-03-23 18:16:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa hizmet etti
YEREL HABERLER Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa ...
Eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar etti
YEREL HABERLER Eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar ...
(Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, ...
(Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, ...
ORDU - Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
YEREL HABERLER ORDU - Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, karı-kocayı silahla öldürüp kafasına sıktı 20 gün önce eski muhasebecisini silahla yaralayıp, 2 kişiyi de rehin alan eski başkan, ağır yaralı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara ...
ODÜ’de uzaktan eğitim 30 Mart’ta başlıyor
YEREL HABERLER ODÜ’de uzaktan eğitim 30 Mart’ta başlıyor
Ordu’da aranan 12 kişi cezaevinde
YEREL HABERLER Ordu’da aranan 12 kişi cezaevinde
Ordulu sürücülere hız cezası
YEREL HABERLER Ordulu sürücülere hız cezası
Ordu’da suçüstü yapılan torbacı cezaevinde
YEREL HABERLER Ordu’da suçüstü yapılan torbacı cezaevinde
Ordu'da maske kampanyası
YEREL HABERLER Ordu'da maske kampanyası
Kalkan balığının kilosu 230 TL Kalkan balıkları balıkçıları sevindirdi
YEREL HABERLER Kalkan balığının kilosu 230 TL Kalkan balıkları ...
Ordu’da sokak ve caddeler yıkanıyor
YEREL HABERLER Ordu’da sokak ve caddeler yıkanıyor
‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalara başladı
YEREL HABERLER ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalara başladı
Ordu’da 335 bin fidan 450 bin ton karbon depoladı
YEREL HABERLER Ordu’da 335 bin fidan 450 bin ton karbon depoladı
Uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçede ‘korona'dan korunma yöntemleri Türkiye'nin Yaşlanma Atlası’na göre ilk 10’da yer alan Ordu'nun Gölköy ilçesinde insanlar, doğal beslenmenin korona virüs ve diğer hastalıklara karşı direnci arttırdığını belirtiyor Yaş ortalamasının 82 olduğu ilçede insanlar, kendi ürettikleri sebze ve meyveyi tüketiyor, sürekli olarak organik besleniyor Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ: “Doğal beslenerek hem uzun ömürlü oluyorlar, hem de virüslerden korunuyorlar”
YEREL HABERLER Uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçede ‘korona'dan ...
(Görüntülü) Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı
Katı atık tesisi genişletildi
YEREL HABERLER Katı atık tesisi genişletildi
Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı
YEREL HABERLER Ordu'da, sahil ve parklar boş kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X