Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kurallara uymayıp sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.

Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kurallara uymayıp sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.
Fatsa Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu Kurulu’nca alınan tedbirler kapsamında yasağa uymayıp sokağa çıkan kişilere 3 bin 150 TL idari para cezasının uygulanacağı bildirildi. Komisyon toplantısı sonucu yapılan yazılı açıklamada, yasağa uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince işlem yapılacağına dikkat çekilerek, “21 Mart 2020 tarihinden itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalpdamar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, yasağın ihlali halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir” denildi.
Komisyonda ayrıca, lokanta, pastane gibi iş yerlerinin oturma alanlarının kaldırılması kararı verilirken, açıktan ve kapalı ortamlarda satış yapılan yerlerde mesafelere uyulmasına, piknik alanlarının kullanılmamasına, iskelede balık avının yasaklanmasına ve virüsün yayılmasına yardımcı olacak çok sayıda etkinliğin iptal edilmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Banka şubelerine el dezenfektanları yerleştirildi
YEREL HABERLER Banka şubelerine el dezenfektanları yerleştirildi
Gençlerden baykuş duyarlılığı
YEREL HABERLER Gençlerden baykuş duyarlılığı
Altınordu Belediyesi’nden yaşlılara ‘vefa’
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden yaşlılara ‘vefa’
Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti
YEREL HABERLER Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti
Ordu'da korona virüs için 'hıfzıssıhha meclisi' toplandı
YEREL HABERLER Ordu'da korona virüs için 'hıfzıssıhha meclisi' ...
Karı-kocayı öldürüp, intihar eden eski başkan, 'akıl sağlığı' raporuyla tahliye olmuş
YEREL HABERLER Karı-kocayı öldürüp, intihar eden eski başkan, 'akıl ...
Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar ‘drone’ ile denetlendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar ‘drone’ ile ...
Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse müdahale edemedi
YEREL HABERLER Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse müdahale ...
Fatsa jandarma vatandaşın yanında
YEREL HABERLER Fatsa jandarma vatandaşın yanında
Mezarlık personeline korona virüs eğitimi
YEREL HABERLER Mezarlık personeline korona virüs eğitimi
Toplu halde nargile içen 8 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Toplu halde nargile içen 8 kişiye para cezası
Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa hizmet etti
YEREL HABERLER Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa ...
Eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar etti
YEREL HABERLER Eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar ...
(Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, ...
(Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, ...
ORDU - Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
YEREL HABERLER ORDU - Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, karı-kocayı silahla öldürüp kafasına sıktı 20 gün önce eski muhasebecisini silahla yaralayıp, 2 kişiyi de rehin alan eski başkan, ağır yaralı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara ...
Terastan düşen küçük kız öldü
YEREL HABERLER Terastan düşen küçük kız öldü
ODÜ’de uzaktan eğitim 30 Mart’ta başlıyor
YEREL HABERLER ODÜ’de uzaktan eğitim 30 Mart’ta başlıyor
Ordu’da aranan 12 kişi cezaevinde
YEREL HABERLER Ordu’da aranan 12 kişi cezaevinde
Ordulu sürücülere hız cezası
YEREL HABERLER Ordulu sürücülere hız cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X