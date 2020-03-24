Ordu'da korona virüs için 'hıfzıssıhha meclisi' toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ordu'da korona virüs için 'hıfzıssıhha meclisi' toplandı

İHA

Ordu'da, korona virüsüne karşı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan hıfzıssıhha meclisinde, 22 maddelik kararlar alındı.

Ordu'da korona virüs için 'hıfzıssıhha meclisi' toplandı

Ordu’da, korona virüsüne karşı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan hıfzıssıhha meclisinde, 22 maddelik kararlar alındı.
Ordu hıfzıssıhha meclisi, Ordu Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanarak, virüsün yayılmasını önlemek ve alınması gereken tedbirler konusunda 22 maddelik kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda, hava ve deniz limanlarında korona virüs (Kovid19) ile ilgili Sağlık Bakanlığının KOVID19 rehberi ve yayımlanan güncel mevzuat kapsamında alınması gereken tedbirlerin, alınarak herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi, sınır kapılarında geçiş yapan yolcularda tespit edilen semptomlar ve riskler her düzeydeki sorumlular tarafından sürekli takip edilerek şüpheli vakaların il sağlık müdürlüğüne bildirilmesi, özellikle umre ibadetinden ve yurt dışından dönen vatandaşların gerekli sağlık kontrollerinin yapılarak 14 gün süresince evden çıkmamasına ve bu süre boyunca eve ziyaretçi kabul etmemelerine, İran üzerinden ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve değerlendirilen düzensiz göçmenlerin ilk yakalandıklarında muhakkak sağlık muayenesinden geçirilmesi, hastalık semptomları tespit edilenlerin ilgili sağlık kuruluşlarına gönderilmesine karar verildi.

Tedbirlere uymayanlara bir yıla kadar hapis cezası
Alınan kararlar doğrultusunda, kurallara uymayanlara bir yıla kadar hapis cezası verilebileceğine dikkat çekilerek, “İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile faaliyetleri geçici süre durdurulan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün salonu, çalgılı ve müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet salonu ve her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin yasaklarının anlık takibine ve genelgeye uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 284 üncü maddesinde yer alan ‘’66 ve 67 inci maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmaya salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanunun 195 inci maddesi mucibince cezalandırılır’’ hükmü ve 537 sayılı Türk Ceza Kanunun "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" başlıklı 195'inci maddesinde yer alan "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ hükümleri kapsamında işlem uygulanmasına” denildi.

Koordineli çalışılarak gerekli tedbirler alınacak
Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Reklam panoları ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların bilgilendirilmelerine yönelik gerekli çalışmaların İl Sağlık Müdürlüğü, Kaymakam ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından koordineli bir şekilde yapılması, yerel medya ile işbirliği yapılarak yazılıgörsel medyada konunun uzmanı olan sağlık çalışanları tarafından gerekli bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması ve konu ile ilgili çeşitli görsellerin yayınlanmasının devam edilmesine, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda servis şoförleri, taksi ve diğer esnaf odaları ile iletişim kurularak KOVİD19 ve gerekli hijyen koşullarının sağlanmasına yönelik önlemlerin devam ettirilmesine ve uyulmadığının tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına, Diyanet İşleri Başkanlığının cami ve mescitlerde Cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesine yönelik karanının uygulanmasının takibini sağlanmasına, ilde bulunan askeri garnizon komutanlığı ile il sağlık müdürlüğü koordinasyonuna toplu eğitimlerden kaçınılarak askerlerin hastalıktan korunma konularında bilgilendirmelerin sağlanmasına karar verildi” açıklamasında bulunuldu.

Belediyeler cenaze ilanı yapmayacak
Alınan kararların yayımladığı açıklamada, alınan kararların insan sağlığı için olduğuna dikkat çekilerek, bu kapsamda belediyelerin cenazelere az katılım sağlanması için cenaze anonsunun dahi yapılmayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğunda olan çocuk evleri, bakım evleri, huzur evleri çalışanlarına konuyla ilgili il sağlık müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapılarak ve bu yerlerde gerekli temizliğin ve dezenfeksiyonun eğitimli personel ve uygun malzeme ile yapılmasının sağlanmasına, İlde bulunan kapalı ve açık ceza ve tutuk evi ile koordinasyon kurularak tutuklu ve hükümlülerin hastalıktan korunma konularında bilgilendirilmelerinin sağlanmasına ve ortak kullanım alanlarında temizliğe özen gösterilmesine, özellikle tuvaletlerde başta sabun olmak üzere temizlik malzemelerinde eksiklik olmamasına dikkat edilmesine, kamu kurumlarının web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmasının devamına, sağlık bakanlığı, halk sağlığı genel müdürlüğü resmi web sayfasında konu ile ilgili bilgilendirme kılavuzu, afiş ve broşürlerin kamu kurumları tarafından çoğaltılması bina giriş ve katlarında afişe edilerek halkımızın bilinçlenmesinin devam etmesine, kamu kurumları tarafından kendi kurumlarında kişisel hijyenin sağlanarak bulaşın önlenmesi amacıyla uygun yerlere, yeterli sayıda el dezenfektanları düzeneklerinin temin edilerek kullanılmasının sağlanmasına, sağlık tesislerine vatandaşlar tarafından başvuruların mümkün olduğunca en aza indirilmesine, ilçeler arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması (ayakta) için trafik denetimlerinin arttırılmasına ve uygulamayanlara cezai işlem uygulanmasına, belediyelerce cenaze ilanı yapılmamasına, defin işleminin en az katılımla yapılmasına.”

Toplum tarafından kullanılan alanlar sürekli olarak dezenfekte edilecek
“Kamu kurumları, toplu taşıma araçları, cami, toplu yaşam alanları ve toplu kullanım alanlarının belediyelerce ve ilgili kamu kurumlarınca belirli periyotlarla dezenfektan ve temizliğinin yapılmasına” diye devam eden kararda, “Kamu çalışanlarının toplumu paniğe sevk edecek söylem ve sosyal medya paylaşımlarında bulunmamaları konusunda uyarılması, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile tatil edildiği için hizmete ara veren Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının personellerinin gereklilik halinde il sağlık müdürlüğünün ihtiyacına ( temizlik, güvenlik gibi) binaen valilik oluru ile İl sağlık müdürlüğü emrine görevlendirilmesine, konu ile ilgili tüm çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde toplumu paniğe sevk etmeden yapılması, oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Banka şubelerine el dezenfektanları yerleştirildi
YEREL HABERLER Banka şubelerine el dezenfektanları yerleştirildi
Gençlerden baykuş duyarlılığı
YEREL HABERLER Gençlerden baykuş duyarlılığı
Altınordu Belediyesi’nden yaşlılara ‘vefa’
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden yaşlılara ‘vefa’
Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti
YEREL HABERLER Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti
Karı-kocayı öldürüp, intihar eden eski başkan, 'akıl sağlığı' raporuyla tahliye olmuş
YEREL HABERLER Karı-kocayı öldürüp, intihar eden eski başkan, 'akıl ...
Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar ‘drone’ ile denetlendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar ‘drone’ ile ...
Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek
YEREL HABERLER Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek
Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse müdahale edemedi
YEREL HABERLER Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse müdahale ...
Fatsa jandarma vatandaşın yanında
YEREL HABERLER Fatsa jandarma vatandaşın yanında
Mezarlık personeline korona virüs eğitimi
YEREL HABERLER Mezarlık personeline korona virüs eğitimi
Toplu halde nargile içen 8 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Toplu halde nargile içen 8 kişiye para cezası
Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa hizmet etti
YEREL HABERLER Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa ...
Eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar etti
YEREL HABERLER Eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar ...
(Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, ...
(Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, ...
ORDU - Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
YEREL HABERLER ORDU - Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2)
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, karı-kocayı silahla öldürüp kafasına sıktı 20 gün önce eski muhasebecisini silahla yaralayıp, 2 kişiyi de rehin alan eski başkan, ağır yaralı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara ...
Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara ...
Terastan düşen küçük kız öldü
YEREL HABERLER Terastan düşen küçük kız öldü
ODÜ’de uzaktan eğitim 30 Mart’ta başlıyor
YEREL HABERLER ODÜ’de uzaktan eğitim 30 Mart’ta başlıyor
Ordu’da aranan 12 kişi cezaevinde
YEREL HABERLER Ordu’da aranan 12 kişi cezaevinde
Ordulu sürücülere hız cezası
YEREL HABERLER Ordulu sürücülere hız cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X