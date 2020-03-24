Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti

Ordu’da, korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na taleplerini ileten yaşlı bir vatandaş, nazik konuşması ile izleyenler mest etti.

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturan ‘Altınordu Vefa Sosyal Destek Grubu’na gelen talepleri yerine getirirken, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar hizmetten memnun. Altınordu ilçesinde de zabıta ekiplerine siparişlerini veren yaşlı bir vatandaşın nazik bir şekilde "Bir kilo pırasa, yarım kilo taze fasulye, poğaça alır mısın?” diye sorması ve "Peynirli veya zeytinli fark etmiyor, 4 tane alsan yeter" şeklinde konuşması izleyenleri adeta mest etti.

Ordu Valiliği’nin sosyal hesaplarından da “Böylesine nezaket sahibi, mütevazi büyüklerimizin istekleri yerine getirilmez mi? Sizler, müsterih olun. Devletiniz yanınızda...” etiketiyle paylaştığı o anlar izleyenlerden büyük beğeni topladı.

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