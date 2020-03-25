Fatsa’ya yeni liman başkanı atandı

Fatsa Liman başkanlığı'na Şükrü Gülay atandı.
Ordu Liman Başkanlığı görevinden Fatsa Liman Başkanlığı görevine atanan Şükrü Gülay, Fatsa İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’ı makamında ziyaret etti.
Fatsa Liman Başkanı Şükrü Gülay’a 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, yeni görevinde başarılar diledi.
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