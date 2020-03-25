Eski başkanın öldürdüğü çift, toprağa verildi



Nedim KOVANAhmet BAYRAK/KABADÜZ (Ordu), (DHA)ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, cezaevinden tahliye edilen eski belediye başkanı Orhan Aktaş (58) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Halime (55) ve Şener Dursun (55) çiftinin cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cinayetin ardından intihar eden Aktaş'ın cenazesinin ise daha sonra toprağa verileceği bildirildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, 4 Mart günü ilçenin eski belediye başkanı Orhan Aktaş, alacak verecek nedeniyle tartıştığı, kendisine ait şirkette çalışan muhasebecisi Tayfur Ç.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Aktaş, daha sonra evdeki 2 akrabasını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Özel Harekat Polisleri evin çevresinde önlem aldı. Kabadüz İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın devreye girmesiyle ikna edilen Orhan Aktaş, 5 saat sonra polise teslim oldu. Kabadüz Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınıp, işlemleri tamamlanan Orhan Aktaş, adliyeye sevk edildi. İfadesinde olayın alacak verecek nedeniyle yaşandığını söyleyen Aktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, 5 Mart'ta cezaevine gönderildi.

'AKIL VE RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' RAPORU VERİLDİ

Avukatlarının başvurusu üzerine savcılık, Orhan Aktaş'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesine karar verdi. Aktaş'a cezaevinden sevk edildiği Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi'nde, 9 Mart'ta, 'akıl ve ruh sağlığı yerinde değil' raporu verildi. Bu raporun savcılığa ulaşmasının ardından Aktaş, yaraladığı muhasebecisinin de şikayetçi olmaması üzerine 13 gün tutuklu kaldığı cezaevinden 18 Mart'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İlçeye dönen Aktaş, ruhsatlı tabancasına el konulması üzerine kendisine ruhsatsız tabanca temin etti. Aktaş'ın yakınlarını telefonla arayarak ruh sağlığının iyi olmadığını söylediği, kendisini öldürmek isteyenler olduğunu iddia ettiği öne sürüldü.

TAHLİYE EDİLDİ, DEHŞET SAÇTI

Orhan Aktaş, önceki akşam saatlerinde de eski çalışanı Şener Dursun ve eşi Halime Dursun ile yine alacak meselesinden tartıştı. Tartışma sırasında Aktaş, tabanca ile çifte ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendini vurdu. Dursun çifti olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Orhan Aktaş da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Şener ve eşi Halime Dursun için Kabadüz ilçesinde, Başköy Mahallesi Muhtarlık ve Kültür Evi önünde cenaze töreni düzenledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı törende, Dursun çifti, kılınan cenaze namazının ardından, mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cinayetin ardından tabancayla intihar eden Aktaş'ın cenazesinin ise daha sonra toprağa verileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kabadüz Nedim KOVAN-Ahmet BAYRAK

2020-03-25 16:38:51



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