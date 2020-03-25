Ünye’de ihtiyaç sahiplerine vefa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ünye’de ihtiyaç sahiplerine vefa

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde korona virüs nedeniyle düzenlenen toplantıda Kaymakamlık önderliğinde vefa kampanyası başlatıldı.

Ünye’de ihtiyaç sahiplerine vefa

Ordu’nun Ünye ilçesinde korona virüs nedeniyle düzenlenen toplantıda Kaymakamlık önderliğinde vefa kampanyası başlatıldı.
Dünya genelinde etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan sıkıntılı günler için ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya oda, borsa ve yardım dernekleri de destek verdi.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Zor zamanlar insanların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma duygularının hat safhaya ulaştığı anlardır. Bu anlamda Ünye birçok projede sivil inisiyatif alarak yerel yönetimleri ve meslek odalarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte güzel işlerin altına imza atan bir ilçemizdir. İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından yürütülen bir vefa çalışmamız var. Bu çalışma sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve engelli vatandaşlarımızın günlük acil ihtiyaçlarının kamu görevlilerince karşılandığı bir çalışma. Bu süreç sadece sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız için değil ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımızın durumunun değerlendirilmesini de ortaya koydu. İşyerlerinin birçoğunun kapandığı, günlük çalışarak geçimini sağlayan vatandaşların işyerlerinin kapanmasıyla sıkıntıya düştüğü bu süreçte biz de bir kampanya düzenledik. Kaymakamlığımız başkanlığında yürütülecek kampanya ile hayırsever vatandaşlarımızın yardımları ister bir paket, ister bir koli olsun tek elden toplanarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek. Yardım kampanyamız temel ihtiyaç malzemelerinden oluşacak. Vatandaşlarımız zekât ve sadaka hatta Ramazan’da trelerini bu kampanyayla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecektir. Ben kampanyada destek veren oda ve derneklerimize, belediyemize ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ünye Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye Müftüsü Ali Işık, SYDV Müdürü Hakan Kuzu, ÜTSO Başkanı İrfan Akar, ÜTB Başkanı Mustafa Uslu, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Ünye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Özkan, Ünye Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ali Özkan, Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Harun Güdek, Ünye El Ele Derneği Başkanı Fatih Uygun ve Kızılay Ünye Şubesi Başkanı İsmet Küçükoğlu katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Eski başkanın öldürdüğü çift, toprağa verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski başkanın öldürdüğü çift, toprağa ...
Eski başkanın öldürdüğü çift, toprağa verildi
YEREL HABERLER Eski başkanın öldürdüğü çift, toprağa verildi
Eski belediye başkanının öldürdüğü karı-koca toprağa verildi
YEREL HABERLER Eski belediye başkanının öldürdüğü karı-koca toprağa ...
Fatsa’ya yeni liman başkanı atandı
YEREL HABERLER Fatsa’ya yeni liman başkanı atandı
Ordu’da ganyan bayileri de kapatıldı
YEREL HABERLER Ordu’da ganyan bayileri de kapatıldı
Altınordu’ya 200 araçlık otopark
YEREL HABERLER Altınordu’ya 200 araçlık otopark
Ordu’da maske ve eldivenler sokağa atılıyor
YEREL HABERLER Ordu’da maske ve eldivenler sokağa atılıyor
Odadan sağlık çalışanlarına 50 bin maske
YEREL HABERLER Odadan sağlık çalışanlarına 50 bin maske
(Görüntülü) ORDU Fındıkta üreticiye iyi haber; baharda kar zirai dona dönüşmedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) ORDU Fındıkta üreticiye iyi haber; ...
Daire müdürü, virüse karşı oksijen maskesi ile görevi başında
YEREL HABERLER Daire müdürü, virüse karşı oksijen maskesi ile görevi ...
Fındıkta üreticiye iyi haber; baharda kar zirai dona dönüşmedi
YEREL HABERLER Fındıkta üreticiye iyi haber; baharda kar zirai dona ...
Banka şubelerine el dezenfektanları yerleştirildi
YEREL HABERLER Banka şubelerine el dezenfektanları yerleştirildi
Gençlerden baykuş duyarlılığı
YEREL HABERLER Gençlerden baykuş duyarlılığı
Altınordu Belediyesi’nden yaşlılara ‘vefa’
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden yaşlılara ‘vefa’
Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti
YEREL HABERLER Vefa grubuna verdiği 'nazik sipariş' mest etti
Ordu'da korona virüs için 'hıfzıssıhha meclisi' toplandı
YEREL HABERLER Ordu'da korona virüs için 'hıfzıssıhha meclisi' ...
Karı-kocayı öldürüp, intihar eden eski başkan, 'akıl sağlığı' raporuyla tahliye olmuş
YEREL HABERLER Karı-kocayı öldürüp, intihar eden eski başkan, 'akıl ...
Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar ‘drone’ ile denetlendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar ‘drone’ ile ...
Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek
YEREL HABERLER Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek
Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse müdahale edemedi
YEREL HABERLER Yere yığılan şahsa, virüs korkusuyla kimse müdahale ...
Fatsa jandarma vatandaşın yanında
YEREL HABERLER Fatsa jandarma vatandaşın yanında
Mezarlık personeline korona virüs eğitimi
YEREL HABERLER Mezarlık personeline korona virüs eğitimi
Toplu halde nargile içen 8 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Toplu halde nargile içen 8 kişiye para cezası
Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa hizmet etti
YEREL HABERLER Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X