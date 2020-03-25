Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu'nun Kumru ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, KumruFatsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 52 EM 223 plakalı otomobil ile farklı bir otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.