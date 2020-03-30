Ordu’da 56 yaşlıya sokağa çıkma cezası

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Ordu Valisi Seddar Yavuz, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandığını söyledi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan 2 bin 755’inin ikaz edilerek evine gönderildiğini ancak tüm uyarı ve ikazlara aldırmayan 56 vatandaşa da idari işlem yapıldığı kaydetti.

“Evde kal” uyarılarını dikkate alarak, evlerinde kalan ve kişisel izolasyonlarını sağlayan vatandaşlara da teşekkür eden Vali Seddar Yavuz, korona virüs belasının hep birlikte verilecek mücadele sonucunda def edileceğini sözlerine ekledi.

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