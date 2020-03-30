El işi ipi bitince vali gönderdi

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da el işi ipi biten engelle bir genç kız, Vali’den sosyal medya kanalıyla yardım isteyince kapısına kadar örgü ipi götürüldü.

Altınordu ilçesinde engelli bir öğrenci Ordu Vali Seddar Yavuz’un şahsi sosyal medya hesabına, "Vali amca sizden bir ricam var. Okula gidemediğim için canım çok sıkılıyor. El işi yapıyorum ama ipim bitti. Annem de dışarı çıkamıyor. Siz bana yün ip alıp gönderir misiniz?" şeklinde mesajını attı.

Vali Seddar Yavuz da Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla engelli öğrencinin yün ipini evinde kendisine teslim edilmesini sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.