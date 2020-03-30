İlküvez atık arıtma tesisi temizleniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ilçesi İlküvez sahasında bulunan atık ayrıştırma tesisinde çevre düzenleme ve temizleme çalışmalarına başladı.

Ordu Valiliği'nce alanda alınan gerekli güvenlik önlemleri sonucunda Büyükşehir Belediyesi 30 temizlik görevlisiyle birlikte tesiste çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde çalışmaların bitirilmesini planlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemelerinin ardından görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Çaybaşı İlküvez Atık Ayrıştırma Tesisisi'nde gerekli temizleme çalışmalarının yapıldığını ifaden eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Güvenlik kuvvetlerimizin buradaki güvenliği sağlamalarıyla birlikte biz de burada bütün ekiplerimizle düzenleme çalışmalarımıza başladık. 30 temizlik görevlimizle birlikte şuan bu alanı temizliyoruz. İnşallah birkaç güne etrafta bulunan görüntü kirliliğini ortadan olacağız” dedi.

Çaybaşı İlküvez Atık Ayrıştırma Tesisi'ni yüklenici firmaya teslim ettiklerini, bundan sonraki enerji faaliyetlerini yüklenici firmanın yapacağını belirten Şişman, “Biz de organik maddeyi tamamen ayrıştırdıktan sonra buraya teslim edeceğiz. Organik maddeden enerji üretilmesi işi, sızıntı suları ile alakalı problemleri veya alınması gereken bütün önlemler firma tarafından yapılacak. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte burada sıkı bir kontrol yürüteceğiz. Bu tesisin gerek görüntü gerekse koku anlamında çevreye zarar vermemesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bize burada güvenliği sağladığı için Başta Sayın Valimiz Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” dedi.



“Öncelikli olarak amacımız çevreyi korumak”

Öncelikli amaçlarının çevreyi korumak olduğunu belirten Ordu Yenilebilir Enerji Proje Müdürü Burak Gültekin, amaçlarının çevreyi korumak, çöpleri kullanılabilir ve dönüştürülebilir hale getirmek, kamuya ve milli gelire bir katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Gültekin, “Buradaki tesiste günde yaklaşık 150 metreküp kapasitesinde olup sahadan çıkan bütün suyu doğal deşarj yönetimi yaparak çevreye hiçbir zarar vermeden arıtıyoruz. Sahamızda ilk etapta depolama yapacağımız alanda 3,5 megabaytlık bir elektrik enerjisi üretimi elde edeceğiz. Sonraki etaplarda 7 megabayta kadar bunun yükseltilmesi planlanıyor. Sahanın doğa ve çevre koşulları düşünüldüğü zaman biraz daha özenli davranmamız gereken bir bölgede bulunuyoruz. Yağış alan bir bölgedeyiz. İlk önceliğimiz suyu kontrol altında tutmak. Bunun için de çevre ve sızıntı sularını birbirinden ayıracak bütün sistemlerin şuan altyapı çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların bitirilmesinin ardından yağmur suları, kullanım suları ve atık suları ayrıştırarak doğaya hiçbir zarar vermeden tekrardan saha dışına çıkarılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

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