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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ordu’da sokak hayvanları unutulmuyor

İHA

Ordu'da korona virüs için tedbirler alınmaya devam ederken bir yandan da sokak hayvanları için uygulamalar yapılıyor.

Ordu’da sokak hayvanları unutulmuyor

Ordu’da korona virüs için tedbirler alınmaya devam ederken bir yandan da sokak hayvanları için uygulamalar yapılıyor.
Bu kapsamda kentin belirli noktalarına konulan yemliklerle sokak hayvanlarının besin ihtiyacını karşılayan Ordu Büyükşehir Belediyesine destek amaçlı Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Altınordu ilçesinde bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine 1 ton mama bağışında bulundu.

“Bu zor zamanları atlatacağız”
Yaptıkları yardım için HAYTAP Federasyonuna teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Büyükşehir Belediyesi olarak dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) için kentimizde tüm önlemlerimizi alıyoruz. Bu tedbirlerin içerisinde elbette sokak hayvanlarımızı da düşünüyoruz. Biz daha öncesinde onlar için kentimizin belirli noktalarına yemleme odakları yerleştirerek sokak hayvanlarımızın yemleme ihtiyaçlarını büyük oranda karşılamıştık. Onların bu zorlu günlerde aç kalmaması için her türlü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu seferberlikte HAYTAP Federasyonun bizlere sağlamış olduğu katkılar dolayısıyla onlara teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki birlik içerisinde bu zor zamanları atlatacağız” dedi.
Titizlikle çalışmalara devam edildiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Veteriner Hekimi Sevim Karabay, “Ülkemizde etkisini gösteren korona virüs için tedbirlerimizi sokak hayvanlarımız için de aldık. Daha öncesinden il genelinde Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları için yemleme odakları oluşturmuş, yemleme işlemlerini yapıyorduk. Bu zor günlerde HAYTAP Federasyonu bizlere büyük bir destek sağlayarak mama bağışında bulundu. Bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte titizlikle çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

“Evlerinizin önüne bir kap su, bir kap yemek koyun”
İllere mama bağışında bulunulduğunu söyleyen Ordu ili HAYTAP temsilcileri, “Ülkemizde etkisini gösteren korona virüs sebebiyle sokak hayvanlarımızın aç kalabilme ihtimalini göz önüne alarak HAYTAP Federasyonumuz tarafından illere mama bağışında bulunuldu. Bizler de HAYTAP Federasyonumuzu temsilen buraya gelerek sokak hayvanlarımıza mama getirdik. Herkesten ricamız bu zor günlerde sokak hayvanlarımızı düşünerek evlerinin önüne bir kap yemek, bir kap su koymasıdır” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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