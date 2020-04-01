Ordu Valisi Yavuz, 'sosyal mesafe' denetimini kendisi yaptı

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Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri, sokakta denetledi. Vali Yavuz, denetim sırasında uyguladığı 'sosyal mesafe' kuralına herkesin dikkat etmesini istedi.

Vali Seddar Yavuz, sokaktaki sosyal hareketliliği azaltmak için Altınordu ilçesinin en işlek ve kalabalık yeri olan Süleyman Felek Caddesi üzerinde denetim yaptı. Kentte, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri inceleyen Vali Yavuz, vatandaşlar ve görevlilerden 'sosyal mesafe' kuralına uymalarını istedi. Vali Yavuz'un sokakta sosyal mesafe kuralına uyarak yürüdüğü görüldü. DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN

2020-04-01 16:44:48



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