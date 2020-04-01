Ordu’da Büyükşehir’den üreticilere tam destek Hayvancılık ve besicilik için 330 koyun ve 4 bin kaz, sebzecilik için 70 bin fide dağıtan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kez 40 sera inşa ederek çiftçilere teslim etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerimizde 30 adet 240 metrekare ve 10 adet 500 metrekare seraların kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edildi.

Ordu’da tarımda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bitkisel ve hayvansal üretime destek vermeye devam edeceklerini ve düşünen, üreten ve yarışan insanların hep yanında olacaklarını söyledi.



40 sera teslim edildi

Ordu’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine, ülkenin gıda ihtiyacının yerli ve milli imkânlarla karşılanmasına yönelik olarak yapılacak çalışmaların stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerimizde 40 adet seranın yapımını tamamlayarak çiftçilerimize teslim ettik. Bu projenin finansmanı Büyükşehir Belediyemiz tarafından ve sadece yüzde 20’lik kısmı üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır” dedi.

Başkan Güler, ilk etapta 40 adet kurulan seralarımızda yazlık olarak domates, hıyar, biber, patlıcan, fasulye; kışlık olarak marul, yeşil soğan, maydanoz, ıspanak üretimi ve bunların yanı sıra 500 metrekare seralarda ağırlıklı olarak kesme çiçek, süs bitkileri ve mevsimlik çiçek yetiştiriciliği yapılacağını belirtti.



1 milyon lira gelir bekleniyor

Kurulumu tamamlanan seralarda yapılacak üretimlerle hem üreticilere hem Ordu ve Türkiye’ye adına önemli bir katma değer oluşturulacağını belirten Başkan Güler, şu bilgileri verdi:

“Yapılan hesaplamalara göre 240 metrekarelik bir seradan yıllık yaklaşık 20 bin lira kazanç elde edilmesi bekleniyor. 30 adet 240 metrekarelik sera ve 10 adet 500 metrekarelik sera kurulduğu düşünüldüğünde ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyon lira gibi bir katkı sağlanmış olacaktır ki bu da çok önemlidir. Yakın zamanda uyguladığımız Bafra Koyunu Yetiştiriciliği, Kaz Yetiştiriciliği, Salep Yetiştiriciliği, Siyez Buğdayı Yetiştiriciliği ve Yem Bitkisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri gibi birçok projemiz ve yeni uyguladığımız Seracılığın Geliştirilmesi Projeleri ile ilimiz tarımsal ekonomisinde en önemli geçim kaynağı olan fındığın yanında yöremiz insanına yeni üretim alanları açılıyor ve gelir kaynakları çeşitlendiriliyor. Tüm bu projelerimizin ve seralarımızın ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını temenni ediyor, tarıma desteğimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum.”

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