Ordu’da Büyükşehir’den üreticilere tam destek Hayvancılık ve besicilik için 330 koyun ve 4 bin kaz, sebzecilik için 70 bin fide dağıtan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kez 40 sera inşa ederek çiftçilere teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ordu’da Büyükşehir’den üreticilere tam destek Hayvancılık ve besicilik için 330 koyun ve 4 bin kaz, sebzecilik için 70 bin fide dağıtan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kez 40 sera inşa ederek çiftçilere teslim etti

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerimizde 30 adet 240 metrekare ve 10 adet 500 metrekare seraların kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edildi.

Ordu’da Büyükşehir’den üreticilere tam destek Hayvancılık ve besicilik için 330 koyun ve 4 bin kaz, sebzecilik için 70 bin fide dağıtan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kez 40 sera inşa ederek çiftçilere teslim etti

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerimizde 30 adet 240 metrekare ve 10 adet 500 metrekare seraların kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edildi.
Ordu’da tarımda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bitkisel ve hayvansal üretime destek vermeye devam edeceklerini ve düşünen, üreten ve yarışan insanların hep yanında olacaklarını söyledi.

40 sera teslim edildi
Ordu’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine, ülkenin gıda ihtiyacının yerli ve milli imkânlarla karşılanmasına yönelik olarak yapılacak çalışmaların stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerimizde 40 adet seranın yapımını tamamlayarak çiftçilerimize teslim ettik. Bu projenin finansmanı Büyükşehir Belediyemiz tarafından ve sadece yüzde 20’lik kısmı üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır” dedi.
Başkan Güler, ilk etapta 40 adet kurulan seralarımızda yazlık olarak domates, hıyar, biber, patlıcan, fasulye; kışlık olarak marul, yeşil soğan, maydanoz, ıspanak üretimi ve bunların yanı sıra 500 metrekare seralarda ağırlıklı olarak kesme çiçek, süs bitkileri ve mevsimlik çiçek yetiştiriciliği yapılacağını belirtti.

1 milyon lira gelir bekleniyor
Kurulumu tamamlanan seralarda yapılacak üretimlerle hem üreticilere hem Ordu ve Türkiye’ye adına önemli bir katma değer oluşturulacağını belirten Başkan Güler, şu bilgileri verdi:
“Yapılan hesaplamalara göre 240 metrekarelik bir seradan yıllık yaklaşık 20 bin lira kazanç elde edilmesi bekleniyor. 30 adet 240 metrekarelik sera ve 10 adet 500 metrekarelik sera kurulduğu düşünüldüğünde ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyon lira gibi bir katkı sağlanmış olacaktır ki bu da çok önemlidir. Yakın zamanda uyguladığımız Bafra Koyunu Yetiştiriciliği, Kaz Yetiştiriciliği, Salep Yetiştiriciliği, Siyez Buğdayı Yetiştiriciliği ve Yem Bitkisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri gibi birçok projemiz ve yeni uyguladığımız Seracılığın Geliştirilmesi Projeleri ile ilimiz tarımsal ekonomisinde en önemli geçim kaynağı olan fındığın yanında yöremiz insanına yeni üretim alanları açılıyor ve gelir kaynakları çeşitlendiriliyor. Tüm bu projelerimizin ve seralarımızın ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını temenni ediyor, tarıma desteğimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu Valisi Yavuz, 'sosyal mesafe' denetimini kendisi yaptı
YEREL HABERLER Ordu Valisi Yavuz, 'sosyal mesafe' denetimini kendisi ...
Ordu’da sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Ordu’da sokak hayvanları unutulmuyor
Ordu’da 90 bin adet kaçak maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu’da 90 bin adet kaçak maske ele geçirildi
Ordu’da STK ve meslek kuruluşlarından “evde kal” çağrısı
YEREL HABERLER Ordu’da STK ve meslek kuruluşlarından “evde kal” ...
Semt pazarlarında durgunluk Korona virüsü semt pazarlarını da etkiledi, işler yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Semt pazarlarında durgunluk Korona virüsü semt ...
Siperli maskeler üretimi gönüllü öğretmenlerce yapılıyor
YEREL HABERLER Siperli maskeler üretimi gönüllü öğretmenlerce ...
Fatsa’da gıda denetimleri
YEREL HABERLER Fatsa’da gıda denetimleri
(Görüntülü) ORDU'DA, JANDARMA ANONSLARLA 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI YAPIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ORDU'DA, JANDARMA ANONSLARLA 'EVDE KALIN' ...
Ordu'da jandarma, anonslarla 'evde kalın' çağrısı yapıyor
YEREL HABERLER Ordu'da jandarma, anonslarla 'evde kalın' çağrısı ...
Esnafa maske dağıttı
YEREL HABERLER Esnafa maske dağıttı
Kibar: "Devlet-millet beraberliği ile bu süreci aşacağız"
YEREL HABERLER Kibar: "Devlet-millet beraberliği ile bu süreci ...
Fatsa Belediyesi'ne araç takviyesi 13 adet hizmet aracını envanterine kattı
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi'ne araç takviyesi 13 adet hizmet ...
(Görüntülü) Koronavirüse karşı banknotları suya koyup, 100 derecede kaynatıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse karşı banknotları suya ...
Ordu'da vatandaşlara ‘Orduca’ uyarı: "Evde durun daa"
YEREL HABERLER Ordu'da vatandaşlara ‘Orduca’ uyarı: "Evde durun daa"
Koronavirüse karşı banknotları suya koyup, 100 derecede kaynatıyor
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı banknotları suya koyup, 100 ...
Ceren’in katili yeniden hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Ceren’in katili yeniden hakim karşısına çıktı
Ordu’da merdiven altı maske üreten iş yerine baskın
YEREL HABERLER Ordu’da merdiven altı maske üreten iş yerine baskın
Ceren'in katili polislere saldırıdan hakim karşısında; maske ve eldiven taktı
YEREL HABERLER Ceren'in katili polislere saldırıdan hakim ...
ODÜ’de uzaktan eğitim başladı
YEREL HABERLER ODÜ’de uzaktan eğitim başladı
Ordu kazma-kürek çalışıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, işçilerle kazma kürek çalışıyor
YEREL HABERLER Ordu kazma-kürek çalışıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi ...
Korona virüse Karadeniz usulü çözüm: “Paraları 100 derecede kaynatıyor” Ordulu esnaf Orhan Sarı, bakkal dükkanındaki paraları 100 derecelik suda kaynatarak, dezenfekte ediyor En çok mikrobun parada olduğunu iddia eden Sarı, çamaşır suyu ile dezenfekte etmeyi dahi düşündüğü paraları, müşterilerine temiz bir şekilde teslime diyor
YEREL HABERLER Korona virüse Karadeniz usulü çözüm: “Paraları 100 ...
Ordulu balıkçıların ağına yarım tonluk köpek balığı takıldı
YEREL HABERLER Ordulu balıkçıların ağına yarım tonluk köpek balığı ...
Bir haftada 725 sürücüye hız sınırı cezası
YEREL HABERLER Bir haftada 725 sürücüye hız sınırı cezası
İlküvez atık arıtma tesisi temizleniyor
YEREL HABERLER İlküvez atık arıtma tesisi temizleniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X