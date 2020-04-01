Fatsa’da sahte maske operasyonu: 45 bin 151 maske ele geçirildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde izin belgesi olmadan sağlık maskesi üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonlarda toplam 45 bin 151 adet tıbbi maske, maske üretiminde kullanılan 120 bin metre kare kumaş bez ele geçirilirken, iki iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezimizde faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerinde yapılan aramada halk sağlığını tehdit eden 45 bin 151 adet tıbbi maske ve 120 bin metre maske üretiminde kullanılan kumaş ele geçirilerek bahse konu iş yerleri belediye ekiplerince mühürlendi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Halkımızdan aldığımız güçlü destekle vatandaşlarımızın hassasiyetlerini istismar ve sağlığını tehdit eden kişilere yönelik çalışmalara devam edilecektir” dedi.

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