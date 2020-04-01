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Cumhurbaşka'nın çağrısına Ordu’dan ilk destek

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilk destek Ordu'dan ilk destek miniklerden geldi.

Cumhurbaşka'nın çağrısına Ordu’dan ilk destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na ilk destek Ordu’dan ilk destek miniklerden geldi.
Ordu'nun Ünye ilçesine yaşayan ilk ve ortaokul öğrencileri Cemal Çağan Özbaş ve Mehmet Yahya Demir kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını “ Biz Bize Yeteriz” kampanyasına bağışladı. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’e kumbaralarını teslim eden çocuklar kampanya devam ettiği sürece yeni biriktirecekleri kumbaralarındaki harçlıkları tekrar bağışlayacaklarını söyledi.
Çocukları bu davranışlarından dolayı tebrik eden Ünye Kaymamamı Ümit Hüseyin Güney, ”Gelirlerinizle kocaman yüreğinizle böyle sorumlu güzel bir davranışla örnek bir davranışla sizleri tebrik ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz el ele verdiğimiz zaman bundan önce olduğu gibi bugünde yarında bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Önemli olan hem dayanışma içinde olmak hem de salgının yayılmasını önlemek üzere hükümetin almış olduğu tedbirlere harfiyen uymak zorundayız. Alınan tedbirler bazı zorluklarında yaşanmasını beraberinde getiriyor” dedi.
Kumbarasındaki bütün paraları kampanyaya bağışlayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mehmet Yahya Demir, ”Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyada biriktirdiğimiz paralarımızı kumbaralarımızı vermek istedik. Cumhurbaşkanımıza destek veriyoruz ve diğer arkadaşlarımızın da destek vermesini bekliyoruz. Ailemin de desteğiyle bunu planladık. Korona virüsü çıktığından itibaren biriktirmeye başladım ve bu gün bağışımızı gerçekleştirdik” diye konuştu.
Dördüncü sınıf öğrencisi Cemal Çağan Özbaş ise, "Kumbaramı korona virüs başladığında biriktirmeye başladım. Ben de paramı kumbaramda biriktirdikten sonra sonra bağışlamak istedim. Büyüklerim zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. 14 gün kuralına lütfen uyalım. Türkiye olarak herkesi bağış yapmaya davet ediyorum. Bu virüs büyük bir virüs ve yendikten sonra her şey normale dönecek” diye konuştu.
Yapılan bağışlarının ardından miniklerin kumbarasından çıkan 170 lira tutanak tutulmasının ardından kaymakamlık öncülüğünde bağış hesabına yatırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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