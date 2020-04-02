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Ordu´da 1 mahalle karantinaya alındı

DHA

Ordu´da 1 mahalle karantinaya alındı


Nedim KOVAN/KABATAŞ (Ordu), (DHA) - ORDU´nun Kabataş ilçesinde, 1 mahalle koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinin, çeşitli nedenlerle başka illerden gelenlerin sayısındaki artış ile koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunması nedeniyle, bu yerleşim yerinde koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 2 Nisan tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına karar verilmiştir. Karantina kararı alınması nedeniyle Kabataş İlçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkine giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. Karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Kabataş Nedim KOVAN
2020-04-02 09:36:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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