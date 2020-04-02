Ordu’nun işlek caddeleri barikatlarla kısıtlandı İşi olmayan vatandaşlar caddelere alınmadı, caddeye girmesi gereken vatandaşlar ise ateşleri ölçülüp, gerekli uyarılar ile bilinçlendirildi

Ordu’da, korona virüse (Kovid19) karşı alınan tedbirler kapsamında, şehrin işlek caddelerine giriş barikatla sınırlandırıldı.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsünün yayılmasına ilişkin mücadele çalışmaları devam ederken, Ordu’da da en işlek caddelerin girişlerine barikat kuruldu. Ordu Valiliği'nin, korona virüs ile mücadele kapsamında aldığı önlemler kapsamında, yapılan onlarca uyarıyı dikkate almayan vatandaşlar için Süleyman Felek ile Sırrı Paşa Caddelerinin giriş ve çıkışları barikatlar ile kısıtlandı. Barikatlarda görevlendirilen polis memurları, işi olmayan vatandaşların caddeye girişini kısıtlarken, caddelere girmek zorunda olan vatandaşların ise ateşleri ölçülerek, gerekli uyarı yapıldıktan sonra girişlerine izin verildi. Uygulamada ayrıca, yaşı büyük olan vatandaşlar için kimlik kontrolü de yapıldı.



Vatandaşlar uygulamadan memnun

Öte yandan uygulamaya konulan ve virüsün yayılmaması için caddelerde insan yoğunluğunun azaltılması için başlatılan uygulama, vatandaşların beğenisini aldı. Vatandaşlar, özellikle 65 yaş ve üstü insanların kesinlikle evden dışarı çıkmaması gerektiğini hatırlatarak, dışarıya çıkmak zorunda kalanların ise gerekli tedbir ve önlemleri alması gerektiğini, korona virüs ile mücadele kapsamında bu ve benzer uygulamaların etkili olacağını belirttiler.

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