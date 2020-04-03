Ordu’da açık kıraathaneye korona cezası

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yasağa rağmen faaliyetine devam eden kıraathanede bulunan 17 kişiyi 53 bin 500 lira ceza kesildi.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sürekli devam eden denetimlerde kovid19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 1 kıraathanenin faaliyetine devam ettiği ve içeride 17 kişinin olduğu tespit edildi.

Kıraathanede bulunan şahıslara Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda kişi başı 3 bin 150 lira, toplamda 53 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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