Medical Park’tan açıklama

Medical Park Ordu Hastanesi, korona virüs salgını nedeniyle son dönemde özel hastaneler üzerinde oluşan ‘hasta kabul etmediği, uygun hizmeti vermediği’ şeklindeki oluşan iddialar karşısında bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Son dönemde dünyada ve ülkemizde yayılan Covid19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın aldığı karar gereği ‘Pandemi Hastanesi’ olarak kabul edilen özel sağlık kurumlarının diğer hastaları kabul etmediği ve uygun hizmeti veremediği yönünde yanlış algıların oluşması nedeniyle Medical Park Ordu Hastanesi olarak bir basın açıklaması yapma gerekliliğimiz doğmuştur.

Çeyrek asrı aşkın zamandır ülkemize hizmet eden bir sağlık grubunun parçası olarak; bir taraftan Sağlık Bakanlığı’nın liderliğinde korona virüs salgınıyla mücadelede etkin şekilde yer alırken, diğer taraftan hastanemizde oluşturduğumuz güvenli alanlarda 24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz.

Sağlık hizmetlerinin en önemli özelliklerinden biri de aciliyetidir. Tedavi ihtiyacı olan, takip gerektiren ya da acil öneme sahip bazı hastalıkların tedavisinin ertelenmesi söz konusu değildir. Çocuk hastalıkları, doğum, acil ameliyatlar, kronik hastalıkların tedavileri her dönemde aksatılmadan yapılmaya devam edilmeli, onkoloji gibi tedavisi başlamış ve yakından takip edilmesi gereken branşlardaki sağlık hizmetleri en iyi şartlarda sürdürülmelidir. Bu sebeplerle; sorumluluğumuzun bilincinde olarak multidisipliner bir felsefeyle tüm branşlarda hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Tüm hastalarımıza güvenli şekilde hizmet verebilmek için hastanemizde tüm tedbirler alınarak bir organizasyon yapılmıştır. Bu tedbirlere göre hastanemize kontrollü giriş alanlarından hasta kabul edilmekte, her kişiye öksürük ve ateş sorgulaması yapılmakta ve hastalarımız kontrollü biçimde içeri alınmaktadır. Hastanemize korona virüs sebebiyle başvuranların tanı ve tedavi süreçleri özel alanlarda ayrı olarak sürdürülmektedir.

Enfeksiyon Kontrol Komitemizin yönetiminde ve Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tedbirler doğrultusunda hastanemizde hijyene yönelik çalışmalar ve ileri düzey dezenfeksiyon işlemleri sürekli devam etmektedir. Öte yandan, enfeksiyon risklerini bertaraf etmek üzere hastanemizin tüm hijyenik alanlarında hepa filtreli havalandırma sistemleri kullanılmaktadır. Kadın Hastalıkları, Doğum, Çocuk, Genel Cerrahi gibi polikliniklerimiz birbirinden bağımsız ve çok geniş alanlar içerisinde hizmet sunmaktadır. Poliklinik alanlarımız tüm misafirlerimizin sosyal mesafelerini koruyabilecek şekilde dizayn edilebilecek büyüklüktedir.

Tüm sağlık çalışanlarımız ve bölge insanlarımız ile el ele vererek bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tamdır. Hem ülkemizin hem de bölgemizin donanımlı sağlık kuruluşları ve tecrübeli, idealist sağlık çalışanları ile birlikte başaracağız.”

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