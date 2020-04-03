Akar: "Vefa kampanyasına 300 koli yardımda bulunacağız”

Ordu’nun Ünye İlçe Ticaret ve Sanayi Başkanı İrfan Akar, Ünye Kaymakamlığı önderliğinde başlatılan vefa kampanyasına 300 koli gıda yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan sıkıntılı günler için ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya oda, borsa ve yardım dernekleri de destek vermeye devam ediyor. Kampanya başladığı günden itibaren üyeleriyle beraber destek çıktıklarını söyleyen İrfan Akar, ”Son zamanlarda yaşadığımız bu sıkıntılı süreç içerisinde kaymakamlığımızın başlattığı 'Ünye’de Vefa Zamanı' kampanyasına bizlerde 300 koli gıdayla hazırlayarak destekte bulunacağız. Gün birlik ve beraberlik günü diyor elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bütün imkânı olan vatandaşlarımızın da bu vefa kampanyasını önemsemesini ve yapılan bütün yardımların yerine ulaşmasını hep birlikte sağlamalıyız” dedi.

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