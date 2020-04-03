Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış

DHA

Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış


Nedim KOVANMustafa KIRLAK/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)ORDU´nun Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde, içme suyu deposuna dökülen maddenin yanık yağ olduğu belirlendi. Durumu ilk fark eden mahallenin azası Ramazan Kırdar´ın, su deposunun vanalarını kapatarak olası bir zehirlenme vakasını önlediği ortaya çıktı.
Çaybaşı ilçesine bağlı 352 haneli, bin 500 nüfuslu Köklük Mahallesi'nde içme suyu şebekesinde kirlilik fark edenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye ekipler sevk edildi. Halk sağlığı ekiplerince su kalite parametreleri ölçülen depoda içme suyunun bulanıklık, renk ve koku açısından standart değerlere uygun olmadığı tespit edildi. Depo tahliye edilerek, mahalleye su akışı kesildi. Depoda temizlik çalışması da başlatıldı.
Sudan numune alan ekiplerin yaptığı incelemede, depoya dökülen maddenin yanık yağ olduğu belirlendi. 
MAHALLELİYİ FACİADAN KURTARDI
Suda deposuna yanık yağın aktığını ilk fark eden aza Ramazan Kırdar'ın vanaları kapatarak olası bir zehirlenme vakasının önüne geçtiği ortaya çıktı. Mahalleliyi zehirlenmekten kurtaran, Kırdar, "Ben sabah usta yanına gidiyordum, yolda bir maddenin aktığını gördüm, Sonra yukarıya su deposunun olduğu yere gittim. Olayı fark edince muhtarı arayıp bilgilendirdim. Vatandaşların sabah kalkma vaktiydi. Evlerde su içmesinler, zehirlenmesinler diye su vanalarını kapadım. Hayvanlarımız da bu sudan içiyordu. Ekipler gelene kadar burada bekledim, bir yere ayrılmadım. 15 senedir bir amcamızın yanında suculuk yaptım. Zaman zaman su boruları hava yaptığında buraya gelip tamir ediyordum. Jandarma ve OSKİ görevlileri geldi inceleme yaptı. Vatandaşım hasta olacaktı, mahallemizde karantinaya alınacaktı, bunu önledik" şeklinde konuştu.
'BÖYLE AHLAKSIZLIK, BU BÖLGEDE DUYULMADI'
Köklük Mahallesi Muhtarı Hasbi Som ise olayı gerçekleştirenlere tepki göstererek, "Mahallemizin üçte ikisi buradaki depodan sağlanan sudan faydalanıyor. 1 Nisan sabahı buna hainler tarafından yanık yağ dökülüyor. Mazot şeklinde tahliye borusundan akan suyu kanalda mahallemizin azası görüyor. Azam beni aradı `Muhtarım sudan mazot akıyor´ dedi. Hemen gitti, depodaki su vanalarını kapattı. Bunun ardından durumu jandarmaya bildirdik. Kimin tarafından yapıldığı meçhul, henüz bilinmiyor. Bu kabullenilecek bir şey değil. Bu kadar ahlaksızlık bu bölgede şimdiye kadar hiç duyulmadı" dedi.
Murat Kırdar ise, olayı duyunca hemen evde borudaki suyu boşa akıttıklarını ve tahliye ettiklerini belirterek, üzüntülü olduklarını söyledi.
OSKİ ekiplerinin su deposunu temizlemesinin ardından evlere kontrollü olarak tekrar su verilmeye başlandı.
Jandarma ekipleri, içme suyu deposuna yanık yağı döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Çaybaşı Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK
2020-04-03 14:43:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da yıldırım isabet eden kadın kurtarılamadı
YEREL HABERLER Ordu'da yıldırım isabet eden kadın kurtarılamadı
(Görüntülü) Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış
YEREL HABERLER (Görüntülü) Su deposuna yanık yağ karıştığını fark ...
Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Akar: "Vefa kampanyasına 300 koli yardımda bulunacağız”
YEREL HABERLER Akar: "Vefa kampanyasına 300 koli yardımda ...
Medical Park’tan açıklama
YEREL HABERLER Medical Park’tan açıklama
Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel: “Uygulama ile hasta olan insanların virüsü daha rahat yenmesini bekliyoruz” “Çin’de uygulanan sistem ile kıyaslanamaz, bu yöntemle kayıp sayımızın azalacağına inanıyoruz”
YEREL HABERLER Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum ...
Yoğun yolcu taşıyan sürücü cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Yoğun yolcu taşıyan sürücü cezadan kurtulamadı
Altınordu Belediyesi’nden temizlik personeline düzenli muayene
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden temizlik personeline ...
Ordu’da açık kıraathaneye korona cezası
YEREL HABERLER Ordu’da açık kıraathaneye korona cezası
Ordu’da içme suyuna yanık yağ karıştırdılar Depo tahliye edilerek su akışı kesildi
YEREL HABERLER Ordu’da içme suyuna yanık yağ karıştırdılar Depo ...
Ordu'da, mahallenin içme suyu deposuna yanık yağ sanılan madde döküldü
YEREL HABERLER Ordu'da, mahallenin içme suyu deposuna yanık yağ ...
Kuveyt’ten 301 işçi Türkiye’ye getirildi Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapan işçiler sağlık taramalarından geçirilerek Giresun'a gönderildi
YEREL HABERLER Kuveyt’ten 301 işçi Türkiye’ye getirildi Ordu-Giresun ...
Ordu’da ticari taksiler dönüşümlü çalışacak
YEREL HABERLER Ordu’da ticari taksiler dönüşümlü çalışacak
(Görüntülü) Ordu'nun en işlek caddesine bariyerli önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu'nun en işlek caddesine bariyerli ...
Ordu´nun en işlek caddesine bariyerli önlem
YEREL HABERLER Ordu´nun en işlek caddesine bariyerli önlem
Ordu’nun işlek caddeleri barikatlarla kısıtlandı İşi olmayan vatandaşlar caddelere alınmadı, caddeye girmesi gereken vatandaşlar ise ateşleri ölçülüp, gerekli uyarılar ile bilinçlendirildi
YEREL HABERLER Ordu’nun işlek caddeleri barikatlarla kısıtlandı İşi ...
3 oda başkanı: “Kamu kurumları ve mülk sahipleri esnaftan 3 ay kira almamalı”
YEREL HABERLER 3 oda başkanı: “Kamu kurumları ve mülk sahipleri ...
Ordu´da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu´da 1 mahalle karantinaya alındı
Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı
Cumhurbaşka'nın çağrısına Ordu’dan ilk destek
YEREL HABERLER Cumhurbaşka'nın çağrısına Ordu’dan ilk destek
Gençlik merkezleri maske üretiyor
YEREL HABERLER Gençlik merkezleri maske üretiyor
Altınordu’da ATM’lere dezenfektan
YEREL HABERLER Altınordu’da ATM’lere dezenfektan
Fatsa’da sahte maske operasyonu: 45 bin 151 maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Fatsa’da sahte maske operasyonu: 45 bin 151 maske ele ...
Ordu Valisi'nden korona denetimi
YEREL HABERLER Ordu Valisi'nden korona denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X