Temizlik işçilerine 1000 TL ikramiye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Temizlik işçilerine 1000 TL ikramiye

İHA

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçede korona virüs temizliğinde çalışan temizlik personeline 1000 TL ikramiye vereceğini açıkladı.

Temizlik işçilerine 1000 TL ikramiye

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçede korona virüs temizliğinde çalışan temizlik personeline 1000 TL ikramiye vereceğini açıkladı.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, korona virüs salgını sonrası Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan hijyen seferberliğinde görev alan temizlik işleri personelini ziyaret etti. Temizlik işleri personeli ile bir araya geldiği ziyarette konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, korona virüs tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı ilk günden bu yana yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Her bir ferdin ve canlının kendilerine emanet olduğu bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Başkan Tören, “Ülkemiz korona virüs ile ilgili topyekûn seferberlik içerisinde büyük bir mücadele veriyoruz. Bu salgında sağlık çalışanlarımızdan sonra şehrimizin salgından korunması için kent temizliğinden sorumlu olan cefakâr, fedakâr mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Tek bir arkadaşımı dışarıda bırakmaksızın her birinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi Bakanlıklarımızın idaresiyle yürütülen çalışmalar yerelde de Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlarla yürütülürken bu çalışmaların kalp merkezinde ise Altınordu Belediyemiz yer alıyor. Bu görevi de sahada çalışan arkadaşlarımızın özveri ile yerine getirdiğine yürekten inanıyorum. Bu bela atlatılana kadar yılmak yok, yıkılmak yok, kardeşlik hukukumuzdan taviz vermek asla yok. Her bir ferdin ve canlının bize emanet olduğu bilinciyle şehrimize ‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik’ sancağını taşıma sorumluluğu sözü verdik. Özellikle sokak yıkamalarında ve dezenfektelerinde her bir arkadaşımızın ortaya koyduğu yüksek şuur için ‘bir tarih yazılıyor’ desem gayretlerinizi, yani alın terinizi ve bizlerin akıl terini yeterince ifade eder mi tam bilmiyorum” dedi.

Temizlik personeline 1000 lira ikramiye
Hijyen seferberliği kapsamında sahada çalışan personele 1000 TL’lik pirim desteği vereceklerini ifade eden Başkan Tören, “Tüm bu çalışmaları yaparken bu şehrin temizliğinden, bu şehrin hijyeninden ve aynı zamanda eli öpülesi büyüklerini, çok kıymetli hazineleri olan ailelerini de evde bırakarak toplum sağlığı için mesai mefhumu gözetmeyen mesai arkadaşlarıma, özellikle sahada bu sürecin başladığı günden itibaren teriyle, canıyla, sadakatiyle, kadirşinaslığıyla, mücadele eden arkadaşlarıma Altınordu Belediye Başkanı olarak emekçi kardeşlerime 1000 TL’lik pirim desteği vererek para ile karşılığı olmayan bu samimi gayretlerini ödüllendirmek istiyorum. Bu makamlar inancı olan insanlar için ahiretine açılmış bakiye hesaplardır. Biz yaptığımız işlerle gönül kazanacağız. Biz yaptığımız işlerle insana dokunacağız. Biz yaptığımız işlerle şehre dokunacağız. Tüm bunları yaparak bu şehri tek bir sinede, tek bir yürekte, tek bir vicdanda ve tek bir akılda bir araya getirip güçlü, ileriye bakan yarışan bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu.
Personelin talep ve isteklerini dile getirdiği ziyarette ayrıca Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından yapılan 1000 TL’lik ikramiye sürprizi personel tarafından alkışlanarak sevinçle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)Ordu'da yıldırım isabet eden kadın kurtarılamadı (TAMAMI)
YEREL HABERLER (Görüntülü)Ordu'da yıldırım isabet eden kadın ...
Ordu'da yıldırım isabet eden kadın kurtarılamadı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Ordu'da yıldırım isabet eden kadın kurtarılamadı/ Ek ...
Kuveyt’ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye’ye getirildi Kuveyt’te çalışan 343 Türk işçi, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı Dün ise 301 Türk işçi Türkiye’ye giriş yapmıştı
YEREL HABERLER Kuveyt’ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye’ye ...
Fatsa, kapalı pazar yerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Fatsa, kapalı pazar yerine kavuşuyor
Ordu'da yıldırım isabet eden kadın kurtarılamadı
YEREL HABERLER Ordu'da yıldırım isabet eden kadın kurtarılamadı
(Görüntülü) Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış
YEREL HABERLER (Görüntülü) Su deposuna yanık yağ karıştığını fark ...
Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış
YEREL HABERLER Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, ...
Akar: "Vefa kampanyasına 300 koli yardımda bulunacağız”
YEREL HABERLER Akar: "Vefa kampanyasına 300 koli yardımda ...
Medical Park’tan açıklama
YEREL HABERLER Medical Park’tan açıklama
Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum geliştirdi CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel: “Uygulama ile hasta olan insanların virüsü daha rahat yenmesini bekliyoruz” “Çin’de uygulanan sistem ile kıyaslanamaz, bu yöntemle kayıp sayımızın azalacağına inanıyoruz”
YEREL HABERLER Türk bilim adamları korona virüsüne karşı serum ...
Yoğun yolcu taşıyan sürücü cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Yoğun yolcu taşıyan sürücü cezadan kurtulamadı
Altınordu Belediyesi’nden temizlik personeline düzenli muayene
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden temizlik personeline ...
Ordu’da açık kıraathaneye korona cezası
YEREL HABERLER Ordu’da açık kıraathaneye korona cezası
Ordu’da içme suyuna yanık yağ karıştırdılar Depo tahliye edilerek su akışı kesildi
YEREL HABERLER Ordu’da içme suyuna yanık yağ karıştırdılar Depo ...
Ordu'da, mahallenin içme suyu deposuna yanık yağ sanılan madde döküldü
YEREL HABERLER Ordu'da, mahallenin içme suyu deposuna yanık yağ ...
Kuveyt’ten 301 işçi Türkiye’ye getirildi Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapan işçiler sağlık taramalarından geçirilerek Giresun'a gönderildi
YEREL HABERLER Kuveyt’ten 301 işçi Türkiye’ye getirildi Ordu-Giresun ...
Ordu’da ticari taksiler dönüşümlü çalışacak
YEREL HABERLER Ordu’da ticari taksiler dönüşümlü çalışacak
(Görüntülü) Ordu'nun en işlek caddesine bariyerli önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ordu'nun en işlek caddesine bariyerli ...
Ordu´nun en işlek caddesine bariyerli önlem
YEREL HABERLER Ordu´nun en işlek caddesine bariyerli önlem
Ordu’nun işlek caddeleri barikatlarla kısıtlandı İşi olmayan vatandaşlar caddelere alınmadı, caddeye girmesi gereken vatandaşlar ise ateşleri ölçülüp, gerekli uyarılar ile bilinçlendirildi
YEREL HABERLER Ordu’nun işlek caddeleri barikatlarla kısıtlandı İşi ...
3 oda başkanı: “Kamu kurumları ve mülk sahipleri esnaftan 3 ay kira almamalı”
YEREL HABERLER 3 oda başkanı: “Kamu kurumları ve mülk sahipleri ...
Ordu´da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu´da 1 mahalle karantinaya alındı
Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X