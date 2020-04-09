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(Görüntülü) Ordu'da yüz koruyucu siperlikte seri üretim başladı

DHA

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediyesi'nde silikon kalıplarda yüz koruyucu siperlik için seri üretime geçildi. Üretilen siperlikler, koronavirüs salgınına karşı, sağlık ve kamu çalışanlarına dağıtılıyor.Türkiye´de koronavirüs salgınına karşı maske ve yüz siperliği üretimi için yürütülen çalışmaya Ordu´dan destek geldi. Büyükşehir Belediyesi ile Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi´nde, ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmayla yüz siperliği üretimi başladı. Silikon kalıplar tasarlanarak, poliüretan reçine ve hızlı donmayı sağlamak için katalizör madde ile yüz koruyucu...

(Görüntülü) Ordu'da yüz koruyucu siperlikte seri üretim başladı

<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediyesi'nde silikon kalıplarda yüz koruyucu siperlik için seri üretime geçildi. Üretilen siperlikler, koronavirüs salgınına karşı, sağlık ve kamu çalışanlarına dağıtılıyor.Türkiye´de koronavirüs salgınına karşı maske ve yüz siperliği üretimi için yürütülen çalışmaya Ordu´dan destek geldi. Büyükşehir Belediyesi ile Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi´nde, ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmayla yüz siperliği üretimi başladı. Silikon kalıplar tasarlanarak, poliüretan reçine ve hızlı donmayı sağlamak için katalizör madde ile yüz koruyucu siperlik üretiliyor. Geliştirilen teknik sayesinde 15 dakika gibi kısa bir sürede bir siperlik üretilebiliyor. 7 kişilik ekip tarafından günlük 300 adet üretilen siperlikler, koronavirüs salgınına karşı, sağlık ve kamu çalışanlarına dağıtılıyor.`YURT DIŞINDA VARDI, ORDU´DA ÜRETEBİLECEĞİZ´Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kendi adını taşıyan Bilim ve Sanat Merkezi ile birlikte yaptıkları ortaklaşa çalışmayla üretilen yüz koruyucu siperliklerin artık 15 dakika gibi kısa bir sürede üretilebildiğini belirterek, "Zorluklar bizi çözüm üretmeye mecbur etti, bundan da mutluyuz. Aynı zamanda şehrimizi üretim merkezi haline getirdik. Bununla ilgili önce dezenfektan tünelimizi yaptık. Şimdi de hekimlerimizin en büyük ihtiyacı olan siperli maske dediğimiz koruyucu maskeyi ürettik. Bununla ilgili hem teknolojik bir sistem olan üç boyutlu 3 boyutlu üreticiyle kalıplarımızı yaptık. Kalıplardan bu maskeyi üretmeye başladık. Buna büyük ihtiyacımız var. Yurt dışından geliyordu, artık bunu Ordu´da da üretebileceğiz. Önce Ordu´da sağlık mensuplarımızın ihtiyacını bununla gidereceğiz, peşinden de diğer illerimizdeki ihtiyaçları karşılamak istiyoruz" dedi.`SERİ ÜRETİM YAPACAĞIZ´Ordu´da ve Türkiye´de ihtiyacı karşılayacak şekilde seri üretime geçileceğini de vurgulayan Başkan Güler, "Bununla ilgili en son Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantımızda maske üretimi üzerinde durmuşlardı. Diğer klasik maskeyi zaten üretiyoruz, şu anda 4 ilçemizde bu üretiliyor. Bu tür maske üretilmiyordu. Şimdi ihtiyacı karşılayacak şekilde seri üretim yapmak üzere ekiplerimizi oluşturduk. Siperli dediğimiz bu maske yüzü tam anlamıyla kapatıyor. Aynı zamanda kulakla birlikte gözü, burnu, ağzı kapatıyor. Daha uzun ömürlü, aynı zamanda ameliyatlarda da bunlar kullanılabiliyor. Dolayısıyla çok amaçlı, biraz daha gelişmiş bir sistem var bunda. Bunu hem kahraman sağlık mensuplarımıza vereceğiz, hem de bir ihtiyacı karşılamış olacağız" diye konuştu.'DAHA HIZLI ÜRETİM YAPIYORUZ'Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Aşkın Baş ise projenin oldukça önem taşıdığını söyledi. Baş, "Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs salgınından dolayı sağlık çalışanlarımızın risk altında olması, buna bağlı olarak da doğru ve güzel hizmet verebilmeleri açısından kaygılandığımız bir dönemde `ne yapabiliriz?´ diye yola çıktık. 3 boyutlu yazıcılarla bunun çözümlerini bulmaya çalıştılar. 3 boyutlu yazıcılar 1.5 saatte bir kalıp çıkartıyor. Biz bu sürenin yeterli olmadığını düşündük. Sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı daha acil. Ar-Ge çalışması yaptık, en hızlı bunu nasıl üretebiliriz? diye. Silikon kalıp içine sıvı plastik enjekte ederek, bir katalizör yardımıyla hızlı donmasını sağlayarak kalıpları ortaya çıkarmış olduk. Böylece daha hızlı ve daha güzel siperlik üretimi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.`KALIP SAYISI ARTTIKÇA SİPERLİK ÜRETİMİ DE ARTACAK´Dr. Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi Okul Müdürü Tuncay Kaya da, 6-7 kişilik ekiple artık günde 300 siperlik üretebileceklerini anlatarak, "Kalıp sayısını ne kadar yükseltirsek günlük 300-400 adet siperlik üretim aşamasına geleceğiz. İnsan gücüne fazla ihtiyaç olmuyor. 6-7 kişilik ekiple günlük 300 siperlik üretebilmek için bu yeterli. Kalıp sayısı arttıkça üretim de artacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ordu <br>2020-04-09 09:30:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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