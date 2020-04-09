Ordu’da yıkılan gökdelen alanı halkı açılıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık bir yıl önce temeli atılan ve kent siluetini bozduğu gerekçesiyle aylardır tartışma konusu haline gelen 3 blok gökdelen inşaatının yıkımı sürüyor. Yıkımın tamamlanmasının ardından bölge halka açılacak.

2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketi tarafından 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina yapımı başlayan inşaatın durumu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in 2019 yılı Nisan ayında göreve gelmesinin ardından değişti. Başkan Güler, kıyıların halkın olduğunu, kumsal üzerinde yapılan binaların halkın anayasal hakkını elinden aldığını savundu. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da inşaatın durdurulmasına karar verdi. Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını tamamen iptal etti.



Halkı açılıyor

Yapı şirketinin mahkemeye başvurması durumu değiştirmedi. Ordu İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu üzerine yıkımı resmileştirdi. 11 Şubat tarihinde başlayan yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, yıkım çalışmasının devam ettiğini belirterek, “Bir yandan yıkım sürerken bir yandan yıkım çalışmasının olmadığı diğer alanlarda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladık. Bunun haricinde sahil şeridinde bulunan ve tamamen kanunsuz olan barakaların yıkımına da başlamış bulunuyoruz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin alt ve üst yapısını gerçekleştireceğiz. Ardından halkın hizmetine açacağız. Milletimiz burada rahatlıkla zamanlarını geçirip çayını kahvesini içebilecek ve denize girebilecekler” diye konuştu.

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