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Ordu’da ‘Evde kal’ çalışması hız kesmiyor

İHA

Ordu'da Altınordu Belediyesi hem Korona virüs salgını dolayısıyla yapılan evde kal çağrılarına destek vermek hem de vatandaşların çağrılara uymasını sağlamak amacıyla şehrin sokaklarını 'Evde Kal Sağlıklı Kal' yazılı yer yazıları ile donattı.

Ordu’da ‘Evde kal’ çalışması hız kesmiyor

Ordu’da Altınordu Belediyesi hem Korona virüs salgını dolayısıyla yapılan evde kal çağrılarına destek vermek hem de vatandaşların çağrılara uymasını sağlamak amacıyla şehrin sokaklarını ‘Evde Kal Sağlıklı Kal’ yazılı yer yazıları ile donattı.
Altınordu Belediyesi Korona virüs tedbirleri çerçevesinde başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent temizliği konusunda 7/24 çalışan Altınordu belediyesi özellikle köpüklü Sokak yıkamalarıyla dikkat çekiyor. Öte yandan ücretsiz maske dağıtımı, kamu kurum kuruluşları dezenfektesi ve araç dezenfektelerinin yanında işin sosyal boyutunu da ihmal etmeyen Altınordu Belediyesi şehirde başlattığı dayanışma ile ‘bir iyilik yap’ iyilik hareketi ile de vatandaşların yanında olmaya çalışıyor.
Korona virüs salgınının ilk ortaya çıktığı andan itibaren birçok alanda salgından korunmak ve yayılımını önlemeye yönelik yürüttüğü başarılı mücadelenin yanında sosyal yönlü çalışmaları da aksatmadan sürdüren Altınordu Belediyesi ‘evde kal’ çağrılarına da farklı boyutlarda destek veriyor. Toplumda farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar yapan Altınordu Belediyesi şehrin cadde ve sokaklarını ‘Evde Kal Sağlıklı Kal’ yazılı yer yazıları ile donattı.
Altınordu Belediyesi daha önce yaptığı çalışmalarla da evde kal çağrılarına mizah katarak katkı sunmuştu. Altınordu Belediyesi yaptığı çalışma ile şehirde bulunan billboardlara ‘Orduca’ ‘Evde Durun Daa’, ‘Oturun Ottuuz Evde’, ‘Az Öte Git Daa’, ‘Evden Bir Yere Irganman’ gibi yöresel sözlerin bulunduğu afişler asarak vatandaşların dikkatini çekmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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