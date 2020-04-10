Ordu’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.23'te meydana gelen deprem, 7,06 kilometre derinde kaydedildi.
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