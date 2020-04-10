<br>ORDU´nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çevre illerden hissedildi.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ordu, Giresun ve Gümüşhane´de hissedildi. Deprem hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye yolaçarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. <br>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kumru ilçesi, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>Deprem sonrası sokağa çıkan vatandaşlar<br>Deprem anı güvenlik kamerasıHaber: Nedim KOVAN / KUMRU(Ordu),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-04-10 01:05:48<br>

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