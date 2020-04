Korona ile savaşı kazanan Ordulu öğretmen defterine not düştü: “Koronanın adı var, Ordulunun inadı var” Ordu’da Korona virüsü tedavisi gören ve uzun mücadele sonunda iyileşen Ordulu öğretmen Nuran Özdemir, pasta kesilerek taburcu edildi Tedavi altında bulunduğu her gün not tutan öğretmen Nuran Özdemir, taburcu olduğu gün defterine “Koronanın adı var, Ordulunun inadı var” diye yazdı

Ordu’da korona virüsü (Covid19) tedavisini başarıyla tamamlayan ve hastaneden pasta kesilerek taburcu edilen öğretmen Nuran Özdemir, hastanede bulunduğu her gün not tuttuğu defterine zaferini ilan etti: “Koronanın adı var, Ordulunun inadı var.”

Ordulu 48 yaşındaki öğretmen Nuran Özdemir, bir süre önce yurt dışından gelen bir öğrenci velisi ile görüştükten sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş, üşüme, titreme, nefes darlığı ve öksürük şikâyetleri ile Medical Park Ordu Hastanesine gelen Özdemir’e korona virüsü (Covid19) testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan ve geçmişinde alerjik astım rahatsızlığı da bulunan Özdemir, Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt ve ekibi ile birlikte tedavi sürecine alındı. Nuran Özdemir, 10 günlük tedavi sürecinde her gün, günlük tutarak yaşadıklarını yazdı. 10 günün sonunda başarılı tedavi sürecinin ardından iyileşen ve hastaneden pasta kesilerek taburcu edilen Nuran Özdemir, tedavi sürecinde not tutuğu defterinin son sayfasına adeta zaferini ilan edercesine “Koronanın adı var, Ordulunun Laz inadı var” diye yazdı. Nuran Özdemir, taburcu edilirken tüm hastane ekibine yazdığı teşekkür şiirini okuyarak evine döndü.



“Hastamız ilk geldiğinde durumu kötüydü”

Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt, hastanın ilk geldiğinde korona virüsü bulguları ile uyumlu olduğunu ve hemen tedaviye başladıklarını belirterek, “Hastamız geldiğinde genel durumu kötüydü. Tomografik olarak bulguları, korona virüsü (Covid19) hastalığı ile uyumluydu. Hastamızın hemen tedavisine başladık. Hastamızın ek olarak alerjik astım hastalığı da vardı. Aynı zamanda bu hastalığın da tedavisine başladık ve Bakanlığımızca bizlere önerilen tedaviyi uyguladık” dedi.



“Geçmişinde astım hastalığı olması hasta için dezavantajdı”

“Hastamız burada biraz uzun kaldı çünkü bulguları hemen düzelmedi, hatta çok ilginçti çünkü günlük olarak çektiğimiz akciğer filmlerinde bir gün iyi, diğer gün ise kötüydü” diyen Uzman Dr. Necla Hare Kurt, “Hastanın astımı olması da bir dezavantajdı kendisi için. Ama çok şükür hastamızı tedavi ettik. Hastamızın, 10 gün sonra çekilen tomografisinde buzlu cam manzaralarını yani Covid19 virüsüne bağlı olan bulguların tamamen ortadan kalktığını gördük, bu da çok sevindiriciydi. Bu hastamızın testi başta pozitif çıktı ama biz önce tomografi bulgularına bakıp ona göre tedavi başladığımız için bu şekilde tedavi ettik. Hastamız da bizlere yardımcı oldu” şeklinde konuştu.



“Hastanemiz ve merkezimiz olarak virüsten önce bütün tedbirlerimizi aldık”

Medical Park Ordu Hastanesi ve bağlı oldukları merkez olarak, korona virüsü vakaları daha Türkiye’de görülmeden önce tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt, şu ifadelere yer verdi:

“Biz, korona virüsü olayından çok daha önce ekip olarak kendi hastanemiz ve aynı zamanda bağlı bulunduğumuz merkezimiz ile hepimiz düzenli toplantı ve görüşmeler yaparak ‘Bu korona virüsü bizim şehrimize ve hastanemize gelmeden ne yapabiliriz? Nasıl tedbirler alıp kendimizi ve halkımızı koruruz?’ sorularına yanıt bulmak adına önemli tartışmalar ve bilgi alışverişleri yaptık. Çok ciddi önlemler aldık. Bunun sonucunda da şu ana kadar hastanemizde de hiçbir sağlık personelimize hastalığın bulaşması söz konusu olmadı. Dileriz böyle de devam eder. Biz hekimler olarak, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız koordineli olarak bu noktaya geldik. Bu konuda da hem hastanemiz hem de grup olarak çok ciddi tedbirler alıyoruz. Tüm hastalarımıza yardımcı olmak istiyoruz ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Yönetimimiz hastanemizdeki yatak sayılarını arttırıyor.”

Uzman Dr. Kurt ayrıca, hastanın bütün kurallara bilinçli bir şekilde uyup moralini yüksek tuttuğunu, bunun da tedavinin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

