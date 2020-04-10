Ordu’da sade kutlama

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Ordu’nun Ünye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sade bir kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda korona virüs önlemleri kapsamında sadece Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görevlilerin yer aldığı programda saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Programa Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Trafik Şube Amiri Türkan Sapmaz, görev alan emniyet mensubu ve bekçiler katıldı.

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