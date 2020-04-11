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Ordu'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu, belediye başkanı 'evlerinize dönün' dedi

DHA

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Ordu'da da market ve fırınlara koştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabında vatandaşlara seslenerek, "Fırınlar açık olacak, lütfen evlerinize geri dönün çağrısı" yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Ordu´da vatandaşlar alışveriş yerlerine akın etti. Caddelerde uzun araç kuyrukları oluşurken, market ve fırınların önlerinde vatandaşlar...

Ordu'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu, belediye başkanı 'evlerinize dönün' dedi

<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Ordu'da da market ve fırınlara koştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabında vatandaşlara seslenerek, "Fırınlar açık olacak, lütfen evlerinize geri dönün çağrısı" yaptı.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Ordu´da vatandaşlar alışveriş yerlerine akın etti. Caddelerde uzun araç kuyrukları oluşurken, market ve fırınların önlerinde vatandaşlar alışveriş için sıra bekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sokağa akın eden vatandaşlara sosyal medya hesabından seslenerek, "Fırınlar açık olacak, lütfen evlerinize geri dönün çağrısı" yaptı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-04-11 00:56:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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