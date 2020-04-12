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Başkan tebdili kıyafetle 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

İHA

Başkan tebdili kıyafetle 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tebdili kıyafetle 11 ilçe dolaşarak verdiği talimatların uygulanıp uygulanmadığını ve diğer çalışmaları inceledi.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tebdili kıyafetle ilçeleri gezdi. Sivil plakalı bir araçla ilk gün 19 ilçenin 11’ini gezen Başkan Güler, yüzünde maske ile kanunen açık olan iş yerlerini inceledi. Esnafın tanıyamadığı Güler, bir ara kendisini tanımayan görevliler tarafından durdurularak ceza yazılmak istendi. Başkan Güler, yüzündeki maskeyi indirip kendini tanıtınca ceza yemekten kurtuldu. Esnaf ve görevlilerle sohbet eden Güler, ilçelerde verdiği talimatların uygulanıp uygulanmadığını da denetledi.
Başkan Güler, “Vatandaşlarımızın durumunu yerinde görmek, verdiğim talimatların uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve belediyelerimizin çalışmalarını incelemek için kimseye haber vermeden Ünye'den Korgan'a, Gürgentepe'den Ulubey'e 11 ilçemizde bugün tek başıma tebdili kıyafet gezdim. Bu arada emniyet güçlerimiz görevlerini çok iyi yapıyorlar. Az kalsın bana bile ceza yazıyorlardı. 11 ilçemizin tamamında da sokağa çıkma yasağının büyük bir hassasiyetle yerine getirildiğini gördüm. Bunun için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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