Sokağa çıkan 10 kişiye toplam 3 bin 920 lira ceza kesildi

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Korona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında Ordu’nun Ünye ilçesinde 10 kişiye toplam 3 bin 920 lira ceza kesildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından 31 şehirde haftasonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın getirilmesinin ardından Ünye’de sokağa çıkan 10 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 920 lira para cezası kesildi.

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