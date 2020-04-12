Yasakla beraber ekmek satışı azaldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu yasak sonrası fırınlardaki ekmek satışları azaldı.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi. Ünye’de görev yapan fırıncılar ekmek satışlarının ise yarı yarıya azaldığını ifade etti.

Yasağın uygulanmasının ardından ekmek satışının yarı yarıya azaldığını söyleyen Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Yüksel,” Yasağın başlamasının ardından bizler fırıncılar olarak vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaması için üretime devam ettik. Yasağın başlamasıyla ekmek satışlarımız hemen hemen yarı yarıya düşüş yaşadı. Bunun nedeni ise cuma akşamı yasak başlayacağını duyan vatandaşların köylere çekilmesi olduğunu düşünüyoruz. Biz İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı uygulama ile mahalle aralarına girerek vatandaşlarımıza ekmek ulaştırdık ancak yarı yarıya satışlar düştü diyebiliriz” dedi.



Güney: ” Tüp satışına müsaade ettik”

Yasağın başlamasının ardından Ünye genelinde tüp sorunu yaşamaması için tüpçülerin satış yapılmasına izin verildiğini söyleyen Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney,” Vatandaşlarımız evlerine tüp servisine müsaade ettik. Tüpçünüzü arayın tüpünüzü evinize getirsinler. Sıkıntıyla karşılaşırsanız 112, 155, 156’dan ve Vefa Sosyal Hizmet Gurubu’na müracaat edebilirsiniz” diye konuştu.

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