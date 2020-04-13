Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada kar mücadelesi Doğu değil Karadeniz

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Ordu'da baharın kendisini hızla hissettirmeye başlamasıyla, yaylaların karla kaplı oba yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi ekiplerince 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yer yer 4 metreyi aşan kar yığınlarıyla kapalı yollar ekiplerin özverili çalışmalarıyla hızla açılıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, karla kaplı oba yollarının koordineli bir şekilde açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğunu ifade eden Başkan Kaya, “Bahar ayının gelişiyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyemizle beraber Çambaşı Yaylamızda bulunan obalarımızın yollarını hızla açmaya başladık. Bazı oba yollarımızda kar kalınlığı 4 metreyi buluyor. Kar açma çalışmalarımız koordineli şekilde sürdürerek tüm obalarımız yolları hızla açılacak” dedi.

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