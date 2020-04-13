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Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada kar mücadelesi Doğu değil Karadeniz

İHA

Ordu'da baharın kendisini hızla hissettirmeye başlamasıyla, yaylaların karla kaplı oba yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Ordu'da 2 bin rakımlı yaylada kar mücadelesi Doğu değil Karadeniz

Ordu'da baharın kendisini hızla hissettirmeye başlamasıyla, yaylaların karla kaplı oba yollarını açma çalışmaları sürüyor.
Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi ekiplerince 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yer yer 4 metreyi aşan kar yığınlarıyla kapalı yollar ekiplerin özverili çalışmalarıyla hızla açılıyor.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, karla kaplı oba yollarının koordineli bir şekilde açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğunu ifade eden Başkan Kaya, “Bahar ayının gelişiyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyemizle beraber Çambaşı Yaylamızda bulunan obalarımızın yollarını hızla açmaya başladık. Bazı oba yollarımızda kar kalınlığı 4 metreyi buluyor. Kar açma çalışmalarımız koordineli şekilde sürdürerek tüm obalarımız yolları hızla açılacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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