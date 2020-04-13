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Ordu’da vatandaşlar mağdur edilmedi

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği iki gün boyunca kırsalda yaşayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda gereksinimlerini gidermeye devam etti. Bu kapsamda ekipler ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, yumurta, ekmek dağıtımı yaparken evde temizlik hizmeti ve hasta taşıma hizmeti de verdi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları temin ederek bizzat vatandaşlara ulaştırdı.

Ordu’da vatandaşlar mağdur edilmedi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği iki gün boyunca kırsalda yaşayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda gereksinimlerini gidermeye devam etti. Bu kapsamda ekipler ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, yumurta, ekmek dağıtımı yaparken evde temizlik hizmeti ve hasta taşıma hizmeti de verdi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları temin ederek bizzat vatandaşlara ulaştırdı.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı iki gün boyunca vatandaşlar için yoğun tempoyla çalıştıklarını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, iki gün boyunca Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Güler, “Çalışma tempomuzu iki gün boyunca her zamankinden daha fazla yüksek tutarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Kırsalda bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak onlara içerisinde birçok gıdanın barındığı gıda kolisi, ekmek ve yumurta dağıtımı yaptık, aynı zamanda temizlik ihtiyaçlarını da giderdik. Hasta olan vatandaşlarımızı hastaneden alarak evlerine götürdük. İhtiyaç duydukları ilaçları temin ederek vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yani bu iki gün boyunca yoğun bir şekilde çalıştık ve vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Büyükşehir Belediyesi olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız ve her zaman yanlarında olacağız. İki gün boyunca evlerinde kalarak sokağa çıkmayan herkese teşekkür ediyorum. Bilinçli olduğumuz takdirde virüs değil, biz yeneceğiz. Vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapacağız, çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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