Fatsa’da 26 kişiye ceza kesildi

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Korona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında Ordu’nun Fatsa ilçesinde 26 kişiye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 şehirde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda iki gün boyunca uygulamalar gerçekleştirdi. Yasağın getirilmesinin ardından Fatsa’da sokağa çıkan 26 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesildi.

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