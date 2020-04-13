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Pazarcılar yeni yerinde

İHA

Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, yeni pazar yerine giderek oradaki esnafların sorun ve sıkıntıları dinledi.

Pazarcılar yeni yerinde

Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, yeni pazar yerine giderek oradaki esnafların sorun ve sıkıntıları dinledi.
İlçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki yeni pazar yerine giderek esnaflarla bir araya gelen Başkan Fatih Arslan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Ata Caddesi'nde bulunan pazartesi pazarını trafiği engellemesi ve ülkemizde yaşanan salgın sebebiyle vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza daha iyi ve sağlıklı hizmet verebilmek için Elekçi Irmağı Yunus Emre Köprüsü'ne bağlayan yol üzerinde yaptık. Pazara gelen vatandaş da esnafımızda çok memnun. Pazarımızın eksiklerini yerinde inceledik. Eksik ve istekleri Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a ilettim. Kendileri eksiklerin bir an önce giderileceği sözünü verdi. Yeni kapalı pazar yerinin çalışmasının başladığını bizlerle paylaştı. Kurban Bayramı öncesi yeni kapalı pazar yerinin açılacağı sözünü verdi. Yeni pazar yeri açılana kadar pazar ve pazartesi pazarı burada olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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