Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi Sokağa çıkma yasağında çatıda moral depoladılar

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Ordu’nun Çamaş ilçesinde vatandaşlar güzel havanın keyfini çatı katlarında çıkardı.

Korona virüs salgını dolayısıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamında bulunan Ordu’nun Çamaş ilçesinde de vatandaşlar kurallara uyarak evde kaldı. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da çatı katlarında güneşin tadını çıkardı. Çamaş ilçe esnaflarından Yalçın Kaya Bölükbaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, vatandaşların evlerinde kendilerini izole ettiği ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalınan müziklere eşlik ederek eğlendikleri görüldü. Dışarı çıkmayan komşularına moral olması için hep beraber şarkı söylediklerini aktaran Bölükbaş, toplumun birbirine destek olması gerektiğini bildirdi.

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