Belediyeden üreticiye destek Köylü pazarına ürününü getiremeyenlerin ürününü Altınordu Belediyesi alacak Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Üreticilerimizin kapısından satın alıp ihtiyaç sahiplerine kapılarında teslim edeceğiz”

Ordu’da her hafta kurulan köylü pazarının korona virüs sebebiyle faaliyetlerine ara vermesi ve üretici kadınların ekonomik gelir kazanamaması üzerine Altınordu Belediyesi harekete geçti. Altınordu Belediyesi üreticilerin kapısına giderek ürettikleri ürünün ödemesini yerinde yaparak satın alma ve ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırma çalışmasına başladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bu uygulamayla üretici köylülerin aile ekonomilerine katkı vereceklerini söyledi. Başkan Tören, “Belediyemizin yan tarafında haftada bir gün kurulan ‘Geleneksel Doğal Köy Pazarı’nda ürettiklerini satmak için gelen, özellikle kadın üreticilerimizin bu durumdan etkilendiğini görünce belediye olarak bir karar aldık. Aldığımız kararla ‘Geleneksel Doğal Köy Pazarı’na kayıtlı olan vatandaşlarımızın ürettikleri ürünleri kapılarına giderek bedelini ödeyip satın alacağız ve aldığımız ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız” dedi.



“Üretenin de tüketicinin de yanındayız”

Hayata geçirilen uygulama ile korona virüs salgınının ekonomik risklerini en aza indirgeyeceklerini ve sosyal belediyeciliğin gereği olarak bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarına değinen Başkan Tören, “Bu çalışmayla asıl olarak amacımız salgının ekonomik boyutunu halkımız nezdinde en aza indirgemek ve bunun yanı sıra ev ekonomilerine katkı vererek bu süreç boyunca desteğimizi devam ettirmektir. Özellikle üreticilerimizin, bilhassa köylü kadınlarımızın haftalık olarak ürettiklerini şehre indirip tüketici ile buluşturdukları ürünlerin değerini kaybetmemiş olmasıdır. Bizler bu süreçte üretenin evinden alıp tüketenin de evine götürerek ihtiyaç sahiplerine bu hizmeti sağlamış olacağız. Altınordu Belediyesi olarak bizzat üreticilerin kapısına giderek alımlarını yerinde yaparak ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak ulaştıracağız” diye konuştu.



“Bu zor günleri atlatacağız”

Başkan Tören, şöyle konuştu:

“Hayata geçirdiğimiz uygulama ile amacımız bu zor günleri, dayanışma içerisinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ve sorumluluğu ile atlatacağız. Bu çalışma ile üreticilerimizin ekonomik anlamda ayakta kalmasını sağlayacak ve ürettikleri ürünü de ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak zorluk yaşayan ailelere de elimizi uzatmış olacağız. Öte yandan bu uygulamayla ihtiyaç duyan üreticilerimize ürettikleri fidan, fide ve tohumlarının da belediyemiz ve ilçe Tarım Orman Müdürlüğü iş birliği ile kendilerine ulaştırılmasına aracı olacağız. Bu zor günler geride kaldığında telafisi mümkün olmayan ekonomik ve sosyal sorunları en aza indirmiş olacağız. Biz insana hizmet ve hürmet eden Belediyecilik anlayışı ile insanı ve üretimi merkeze alan sosyal politika çalışmalarına dün de bugün de yarın da insanımızın yanında olarak destek vermeye devam edeceğiz.”

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