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Hem uyardı hem de maske dağıttı

İHA

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ünye'de vatandaşları hem uyardı hem de maskesi olmayanlara maske dağıttı.

Hem uyardı hem de maske dağıttı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ünye’de vatandaşları hem uyardı hem de maskesi olmayanlara maske dağıttı.
Vali Seddar Yavuz, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’le beraber ilçenin bazı cadde ve sokaklarını gezerek sosyal mesafe konusunda vatandaşları önce uyardı sonra maskesi olmayanlara maske dağıttı.
Sosyal mesafe konusunda birçok tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları sosyal medya üzerinden bilinçlendiren Vali Yavuz, bu kez de Ünye’nin cadde ve sokaklarını gezdi. Yavuz, İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile beraber özellikle kalabalık caddelerde ve banka önlerinde sıra oluşturan vatandaşları sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle şehrin en işlek ve kalabalık yerlerinde maske takmayanlara uyarılarda bulunan Vali Yavuz, şehir gezintisinin ardından Kaymakam Güney’in makamına geçti.

Yavuz’un hareketi takdir topladı
Sık sık sosyal mesafe konusunda vatandaşları bilinçlendiren Ordu Valisi Seddar Yavuz’un bu hareketi ise Ünye’deki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Özellikle bazı vatandaşlar ise Vali Yavuz’a maske dağıtımı için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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