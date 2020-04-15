Başkan’ın paylaşımı olay oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan’ın paylaşımı olay oldu

İHA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaşım yaparak sosyal medyada olay oldu.

Başkan’ın paylaşımı olay oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaşım yaparak sosyal medyada olay oldu.
Başkan Güler, son dönemde oldukça ilgi çeken bir takipçi sayısı her geçen gün artan sosyal medya sayfasında ‘Gençlere bir sürprizim var. Yarın akşam 21.00'i bekleyin’ diye yazdı.
Bu paylaşımın ardından gençler Başkan Güler’i soru yağmuruna tuttu. Yurdun dört bir köşesinden gençlerin çoğu Başkan Güler’e "Bu heyecana fazla dayanamayız lütfen söyleyin" diye ısrar etti.
Bu soru yağmuru sırasında gençlerle esprili bir sohbet ortamı oluşturan Güler, iki ipucu verdi. Güler, “Sokağa çıkma yasağı ile ilgili değil. Ordu'da yaşayan ve Ordu'muza gelen herkesi ilgilendiren bir proje. Özellikle de gençler uzun bir süredir çok istiyorlardı” dedi.
Saat 21.00’de Başkan Güler’in yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaz çiftliğinde et, yumurta ve civciv siparişlerine yetişemiyor
YEREL HABERLER Kaz çiftliğinde et, yumurta ve civciv siparişlerine ...
Ordu Valisi Yavuz: Bu hafta ve önümüzdeki hafta kritik
YEREL HABERLER Ordu Valisi Yavuz: Bu hafta ve önümüzdeki hafta ...
Vali’den habersiz denetim Ordu Vali Seddar Yavuz, sık sık sokağa çıkarak alınan tedbir kararlarının uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetliyor. Vali Yavuz, korona virüse rağmen sokaklardaki sosyal hareketlilikte artış gördüğünü söyledi
YEREL HABERLER Vali’den habersiz denetim Ordu Vali Seddar Yavuz, sık ...
Hem uyardı hem de maske dağıttı
YEREL HABERLER Hem uyardı hem de maske dağıttı
80 yaşında koronavirüsü yendi, makam aracı ile evine gitti
YEREL HABERLER 80 yaşında koronavirüsü yendi, makam aracı ile evine ...
Fatsa’da caddelere tıbbi atık kutusu yerleştirildi
YEREL HABERLER Fatsa’da caddelere tıbbi atık kutusu yerleştirildi
Korona virüsü yenen yaşlı kadına makam aracını tahsis etti
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen yaşlı kadına makam aracını tahsis ...
OSKİ’den Fatsa’da alt yapı çalışması
YEREL HABERLER OSKİ’den Fatsa’da alt yapı çalışması
Ordu’da evde kalanlara 'çiçek' Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen engelli vatandaşların uzman psikologlar eşliğinde evlerine gidilerek onlara psikolojik anlamda destek olunuyor ve psikologlar tarafından engelli vatandaşlara saksıda çiçek hediye ediliyor
YEREL HABERLER Ordu’da evde kalanlara 'çiçek' Ordu Büyükşehir ...
Belediyeden üreticiye destek Köylü pazarına ürününü getiremeyenlerin ürününü Altınordu Belediyesi alacak Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Üreticilerimizin kapısından satın alıp ihtiyaç sahiplerine kapılarında teslim edeceğiz”
YEREL HABERLER Belediyeden üreticiye destek Köylü pazarına ürününü ...
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Ordu’da 30 kişiye korona virüs cezası
YEREL HABERLER Ordu’da 30 kişiye korona virüs cezası
Haklarında arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Haklarında arama kararı bulunan 8 kişi sokağa çıkınca ...
Ordu'da uyuşturucuya karşı çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucuya karşı çalışmalar sürüyor
Ordu’da 15 günde bin 174 araca hız sınırını aşmaktan ceza yazıldı
YEREL HABERLER Ordu’da 15 günde bin 174 araca hız sınırını aşmaktan ...
(Görüntülü) 70 yaşında, balkonda söylediği türkülerle komşularını eğlendiriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 70 yaşında, balkonda söylediği türkülerle ...
70 yaşında, balkonda söylediği türkülerle komşularını eğlendiriyor
YEREL HABERLER 70 yaşında, balkonda söylediği türkülerle komşularını ...
Irmağa atlayan kızı kurtaran polisler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Irmağa atlayan kızı kurtaran polisler ödüllendirildi
Minikler 155’i arayıp doğum günü pastası istedi Ordu’nun Fatsa ilçesinde minik çocuğun doğum günü pastasını polis amcaları alıp, evinde kutlama yaptı
YEREL HABERLER Minikler 155’i arayıp doğum günü pastası ...
Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi Sokağa çıkma yasağında çatıda moral depoladılar
YEREL HABERLER Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi Sokağa ...
Ordu´da yasağı ihlal edenlere 577 bin TL ceza
YEREL HABERLER Ordu´da yasağı ihlal edenlere 577 bin TL ceza
Korona virüsü aileleri ayıramadı Ordu’da, korona virüs testleri pozitif çıkan Özcanlı ve Öztürk ailesi, yaklaşık 10 günlük tedavinin ardından taburcu edildi Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Dr. Fatih Bostancı: “Bu kadar hızlı yayılan bir salgın daha önce görmedik, aileden birine bulaşınca bütün fertlere de bulaştığını görüyoruz”
YEREL HABERLER Korona virüsü aileleri ayıramadı Ordu’da, korona ...
Fatsalı iş adamından bin 500 aileye erzak yardımı
YEREL HABERLER Fatsalı iş adamından bin 500 aileye erzak yardımı
Et fiyatlarında artış beklentisi
YEREL HABERLER Et fiyatlarında artış beklentisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X