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Koronavirüse dikkat çekmek için otomobile maske taktı

DHA

Koronavirüse dikkat çekmek için otomobile maske taktı

<br>Nurcan ŞANLI/FATSA, (Ordu), (DHA) - ORDU´nun Fatsa ilçesinde Tayfun Celep (23), 1993 model otomobilinin önüne koronavirüse dikkat çekmek için terziye diktirdiği maskeyi taktı.<br>Fatsa´da yaşayan Tayfun Celep, koronavirüs salgınına rağmen maske takmayan vatandaşlara farkındalık yaratmak için arkadaşı Bahadır Kocatürk ile terzide diktirdikleri maskeyi, 1993 model otomobilin önüne taktı. Maskeli otomobil büyük ilgi  gördü. Koronavirüs salgınıyla mücadelede herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Bahadır Kocatürk, "Bu süreçte maske takmayan vatandaşlarımıza örnek olmak istedik ve aracımıza maske takmaya karar verdik. Bu salgını önlemek elimizde, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıyız ve çıkınca da mutlaka maskemizi takmalıyız. Ancak uyarılara rağmen birçok vatandaşımız halen maske kullanmıyor ya da temizlik kurallarını ihlal ediyor. Lütfen kurallara uyalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Nurcan ŞANLI<br>2020-04-15 13:02:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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